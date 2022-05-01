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«Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение». В Беларуси пройдёт патриотический марафон «Цветы Великой Победы»

01 мая 2022 10:15
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Новости Беларуси. Снос памятников может привести к возрождению фашизма – заявляют историки и военные эксперты. Очевидно, что Европа уже встала на этот путь. И чтобы прошлое не повторилось, защитить правду о коричневой чуме сейчас важно как никогда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение». В Беларуси пройдёт патриотический марафон «Цветы Великой Победы»-1

В преддверии 9 Мая большой патриотический марафон «Цветы великой победы» объединит тысячи белорусов. Проект инициирован БРСМ еще несколько лет назад. В 2022 году, который проходит под знаком исторической памяти, он приобретает особое значение.  

«Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение». В Беларуси пройдёт патриотический марафон «Цветы Великой Победы»-4

Представители молодежи совместно с военнослужащими посещают населенные пункты, где возлагают цветы к памятникам погибшим воинам, а также встречаются с живыми свидетелями чудовищных событий сороковых.  

«Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение». В Беларуси пройдёт патриотический марафон «Цветы Великой Победы»-7

Накануне гостей встречала жительница деревни Пожежин под Брестом. Галина Игнатюк – узница фашистских лагерей. Ее родители были угнаны на принудительные работы. Галина Григорьевна родилась в этот период на чужой земле.  

«Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение». В Беларуси пройдёт патриотический марафон «Цветы Великой Победы»-10

Галина Игнатюк, узница фашистских лагерей:  
Жаль, что мои родители не увидели, они столько пережили в лагерях. Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение. Я счастлива. И дай бог всем людям счастья, здоровья. И не только им: деткам, прадедам, всем, всем, всем. И, в общем, чтобы для всех людей хорошо было. Чтобы больше не было таких бед.  

«Я счастлива, что мы дожили, что такое уважение». В Беларуси пройдёт патриотический марафон «Цветы Великой Победы»-13

Сохранение памяти в целях недопущения войны – главный смысл патриотического марафона. Завершится проект в День Победы.  

# День Победы # общество # Галина Игнатюк # Фотофакт

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