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«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды

01 мая 2022 09:39
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Ученики средней школы №96 настолько увлеклись экологическими разработками, что даже стали финалистами конкурса «100 идей для Беларуси». Ребята предложили проект по утилизации отработанных батареек.  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-1

Илона Волынец, СТВ:  
Сразу разработки в студию.  

Кристина Сущеня:  
Показывайте, что там.  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-4

Владислав Дальчанин, учащийся средней школы №96 Минска:  
Это оксид марганца, это оксид цинка, это внутренние части батареек, которые мы извлекали, а это соль, при помощи которой мы проводили наш эксперимент.  

Илона Волынец:  
Можно открыть?  

Владислав Дальчанин:  
Можно.  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-7

Илона Волынец:  
Вот как выглядят на самом деле батарейки.  

Владислав Дальчанин:  
Внутренние части.  

Кристина Сущеня:  
В чем суть вашего проекта?  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-10

Владислав Дальчанин:  
При помощи внутренних элементов мы сделали удобрения из батареек.  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-13

Алина Белоусова, учащаяся средней школы №96 Минска:  
При помощи динатриевой соли мы растворили оксиды, тем самым получили удобрения, которые могут работать в почве.  

Илона Волынец:  
А кто помогал?  

Алина Белоусова:  
Учительница химии, биологии.  

Илона Волынец:  
А вы этот проект задумывали специально для конкурса? Или какие-то наработки до этого были?  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-16

Алина Белоусова:  
Идея пришла спонтанно. Я просто начала двигаться, в конце сама испугалась даже, что у меня получилось. И таким образом пришли к «100 идей для Беларуси».  

Кристина Сущеня:  
Что дальше планируете делать?  

«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды-19

Алина Белоусова:  
Есть еще идея, она только в разработке, что помимо удобрения из щелочной батарейки можно также получить металлы. Но мы будем только работать над этим.  

«Все действительно начинается с молодежи». Заместитель директора Института ЖКХ о реализации экологических проектов (подробнее тут).  

# Инновации # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Владислав Дальчанин # Алина Белоусова # Фотофакт

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