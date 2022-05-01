«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Ученики средней школы №96 настолько увлеклись экологическими разработками, что даже стали финалистами конкурса «100 идей для Беларуси». Ребята предложили проект по утилизации отработанных батареек.

Илона Волынец, СТВ:

Сразу разработки в студию. Кристина Сущеня:

Показывайте, что там.

Владислав Дальчанин, учащийся средней школы №96 Минска:

Это оксид марганца, это оксид цинка, это внутренние части батареек, которые мы извлекали, а это соль, при помощи которой мы проводили наш эксперимент. Илона Волынец:

Можно открыть? Владислав Дальчанин:

Можно.

Илона Волынец:

Вот как выглядят на самом деле батарейки. Владислав Дальчанин:

Внутренние части. Кристина Сущеня:

В чем суть вашего проекта?

Владислав Дальчанин:

При помощи внутренних элементов мы сделали удобрения из батареек.

Алина Белоусова, учащаяся средней школы №96 Минска:

При помощи динатриевой соли мы растворили оксиды, тем самым получили удобрения, которые могут работать в почве. Илона Волынец:

А кто помогал? Алина Белоусова:

Учительница химии, биологии. Илона Волынец:

А вы этот проект задумывали специально для конкурса? Или какие-то наработки до этого были?

Алина Белоусова:

Идея пришла спонтанно. Я просто начала двигаться, в конце сама испугалась даже, что у меня получилось. И таким образом пришли к «100 идей для Беларуси». Кристина Сущеня:

Что дальше планируете делать?