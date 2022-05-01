«Мы сделали удобрения из батареек». Инновации школьников для защиты окружающей среды
Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Ученики средней школы №96 настолько увлеклись экологическими разработками, что даже стали финалистами конкурса «100 идей для Беларуси». Ребята предложили проект по утилизации отработанных батареек.
Илона Волынец, СТВ:
Сразу разработки в студию.
Кристина Сущеня:
Показывайте, что там.
Владислав Дальчанин, учащийся средней школы №96 Минска:
Это оксид марганца, это оксид цинка, это внутренние части батареек, которые мы извлекали, а это соль, при помощи которой мы проводили наш эксперимент.
Илона Волынец:
Можно открыть?
Владислав Дальчанин:
Можно.
Илона Волынец:
Вот как выглядят на самом деле батарейки.
Владислав Дальчанин:
Внутренние части.
Кристина Сущеня:
В чем суть вашего проекта?
Владислав Дальчанин:
При помощи внутренних элементов мы сделали удобрения из батареек.
Алина Белоусова, учащаяся средней школы №96 Минска:
При помощи динатриевой соли мы растворили оксиды, тем самым получили удобрения, которые могут работать в почве.
Илона Волынец:
А кто помогал?
Алина Белоусова:
Учительница химии, биологии.
Илона Волынец:
А вы этот проект задумывали специально для конкурса? Или какие-то наработки до этого были?
Алина Белоусова:
Идея пришла спонтанно. Я просто начала двигаться, в конце сама испугалась даже, что у меня получилось. И таким образом пришли к «100 идей для Беларуси».
Кристина Сущеня:
Что дальше планируете делать?
Алина Белоусова:
Есть еще идея, она только в разработке, что помимо удобрения из щелочной батарейки можно также получить металлы. Но мы будем только работать над этим.
«Все действительно начинается с молодежи». Заместитель директора Института ЖКХ о реализации экологических проектов (подробнее тут).