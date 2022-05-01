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«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников

01 мая 2022 08:24
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В эти дни в Беларуси чествуют солдат-срочников, кто оканчивает службу и увольняется в запас. 30 апреля торжественная церемония прошла в Фаниполе. Поздравить воинов прибыло командование ВВС, администрация города и ветераны, а также близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников-1

Для родных – это особый повод для гордости. Ольга Полуянчик теперь мама сержанта. Она заметила, что за время службы сын повзрослел, научился принимать серьезные решения и сейчас думает о том, чтобы пойти в армию по контракту. Службу называет достойной школой жизни.  

«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников-4

Ольга Полуянчик, мама:  
Раньше девушки замуж не выходили за парней, которые не служили. Я считаю, что это достойная школа жизни и каждый мальчишка должен пройти армию, пройти эту школу. Научиться выполнять приказы тоже надо, это пригодится в жизни. И я думаю, что это хорошая школа. Я горжусь своим сыном и вообще всеми мальчишками.  

«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников-7

Торжественное мероприятие прошло в местном Доме культуры. Солдаты получили памятные подарки, в том числе футболки с популярным сейчас принтом.  

«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников-10

Павел Полуянчик, заместитель командира первого автомобильного взвода автомобильной роты:  
Не знал, куда попал. Первый месяц служба только проходила. Еще осваивался. Сейчас понимаю, что не зря потратил свое время, так сказать. Сделал для себя много выводов, стал взрослее. Начал ценить больше близких своих, родных: маму, папу, брата. Понимаешь, что это люди, которым не все равно на тебя. Люди, которые станут за тебя горой. А в этот момент я был их горой.  

«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников-13

В мае из белорусской армии будет уволено в запас более шести с половиной тысяч военнослужащих-срочников.  

# Армия Беларуси # общество # Ольга Полуянчик # Павел Полуянчик # Фотофакт

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