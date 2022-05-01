«В этот момент я был их горой». В Беларуси из армии в мае будут уволены в запас 6,5 тысячи срочников

В эти дни в Беларуси чествуют солдат-срочников, кто оканчивает службу и увольняется в запас. 30 апреля торжественная церемония прошла в Фаниполе. Поздравить воинов прибыло командование ВВС, администрация города и ветераны, а также близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для родных – это особый повод для гордости. Ольга Полуянчик теперь мама сержанта. Она заметила, что за время службы сын повзрослел, научился принимать серьезные решения и сейчас думает о том, чтобы пойти в армию по контракту. Службу называет достойной школой жизни.

Ольга Полуянчик, мама:

Раньше девушки замуж не выходили за парней, которые не служили. Я считаю, что это достойная школа жизни и каждый мальчишка должен пройти армию, пройти эту школу. Научиться выполнять приказы тоже надо, это пригодится в жизни. И я думаю, что это хорошая школа. Я горжусь своим сыном и вообще всеми мальчишками.

Торжественное мероприятие прошло в местном Доме культуры. Солдаты получили памятные подарки, в том числе футболки с популярным сейчас принтом.

Павел Полуянчик, заместитель командира первого автомобильного взвода автомобильной роты:

Не знал, куда попал. Первый месяц служба только проходила. Еще осваивался. Сейчас понимаю, что не зря потратил свое время, так сказать. Сделал для себя много выводов, стал взрослее. Начал ценить больше близких своих, родных: маму, папу, брата. Понимаешь, что это люди, которым не все равно на тебя. Люди, которые станут за тебя горой. А в этот момент я был их горой.