Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 мая обсуждают работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительство сферы широкое, как и список обсуждаемых тем, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». К разговору приглашены главы Администрации Президента, Совета Республики, губернаторы, руководители крупнейших медучреждений.