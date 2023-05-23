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Во Дворце Независимости 23 мая обсуждают работу системы здравоохранения

23 мая 2023 08:36
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 23 мая обсуждают работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Дворце Независимости 23 мая обсуждают работу системы здравоохранения-1

Представительство сферы широкое, как и список обсуждаемых тем, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». К разговору приглашены главы Администрации Президента, Совета Республики, губернаторы, руководители крупнейших медучреждений.  

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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