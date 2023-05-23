«Белавиа» открыла прямой рейс в Мурманск

Беларусь развивает прямое авиасообщение с российскими регионами. 23 мая карту полетов дополнил Мурманск. В эти минуты национальный авиаперевозчик выполняет первый регулярный рейс в этот город. Время в пути составит менее трех часов.

Маршрут обещает стать востребованным у представителей бизнеса. У Мурманска репутация крупного промышленного центра, там развиты металлообработка и переработка рыбы, другие отрасли. Кроме того, у портового города – большой логистический потенциал. Новый авиарейс ориентирован и на путешествующих транзитом через столицу Беларуси, а также туристов.

Именно в Мурманске можно увидеть северное сияние, побывать на горнолыжных склонах, живописных холмах, отправиться на морскую прогулку и понаблюдать за китами. Ну а гости из Заполярья смогут чаще посещать нашу страну, чтобы по достоинству оценить белорусское гостеприимство.