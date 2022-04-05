«Я с самого детства полюбила свой труд». Назвали победителей областного конкурса «Женщина года – 2021»

Новости Беларуси. Благодарность за профессиональную работу, теплоту и вклад в развитие региона. В Дзержинске назвали имена победителей областного конкурса «Женщина года – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учителя и врачи, фермеры, многодетные матери и ветераны – праздник собрал около 350 человек. Лучшие были названы в восьми номинациях: «Успешный лидер», «Духовность и культура», «Материнская слава», «Хозяйка села».

Зоя Маханек, лауреат областного конкурса «Женщина года – 2021»:

Мы восстановили за последние годы семь захоронений участников Великой Отечественной войны, у которых не осталось родственников. И сейчас, учитывая, что идет Год исторической памяти, это основная наша будет работа. Подключение ребят, подключение молодежи, объединение всех общественных организаций, чтобы и все захоронения были приведены в порядок, и каждый индивидуально участник Великой Отечественной войны получил конкретную помощь и поддержку всех вопросов, в которых он нуждается.

Галина Касымакунова, лауреат областного конкурса «Женщина года – 2021»:

Я с самого детства полюбила свой труд в животноводстве. Мама долго работала дояркой, а потом я ей помогала коров доить. И вот полюбила трудиться в животноводстве и осталась работать. И до сих пор работаю на доращивании телят, добиваюсь хороших показателей.

Наталья Сушко, лауреат областного конкурса «Женщина года – 2021»:

Сегодняшняя победа не моя личная. Это победа всей нашей городской организации Жодино, которая объединяет очень сильных, очень красивых, очень ярких, очень целеустремленных инициативных женщин, профессионалов в своей деятельности и людей неравнодушных, небезразличных к тому, что происходит сегодня, и к тем людям, которые рядом с нами живут и работают.