«Арматура используется тоже белорусская». Как идёт строительство в условиях санкций?

Новости Беларуси. В 2022 году за счет всех источников в Беларуси нужно возвести больше 4 миллионов квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четвертая часть из них будет построена с помощью господдержки. Санкции со стороны Запада не остановили работу на стройплощадках страны.

В Беларуси удается сохранять высокий темп строительства. У некоторых организаций получается даже опережать графики и сдавать объекты раньше времени. Среди лидеров строительной отрасли трест № 12. Его почерк градостроения отличается качеством и темпом. Двери какого знакового объекта в Могилеве откроются на год раньше благодаря стараниям строителей, знает Юлия Мычка.

Такого количества строительных кранов над Могилевом местные жители не припомнят. Как грибы после дождя в городе растут не только новые жилые дома. За три года областной центр смог осуществить свои самые амбициозные планы в сфере здравоохранения. Медучреждения активно прирастают новыми корпусами. Недавно здесь построили самый современный кардиоцентр. Раньше времени свои двери откроет и новая инфекционная больница. По договору завершить строительство должны в феврале 2024 года, но даже в условиях санкций могилевские строители планируют сдать больницу под ключ на год раньше.

Дмитрий Морозов, генеральный директор Строительного треста № 12:

Есть определенные проблемы в связи с поставками каких-то комплектующих, материалов, которые имеют, может быть, не отечественное происхождение. Здесь небольшие есть смещения сроков поставки, но в целом на строительном процессе это не сказывается. Слава богу, в прошлые годы строительный комплекс провел глобальные мероприятия по выпуску белорусских аналогов либо российских аналогов каких-то комплектующих: приводов, двигателей. На сегодня это все адаптировано уже в нынешних реалиях.

Новая инфекционная больница – это шесть этажей и уже другие, с учетом опыта пандемии, подходы к структуре здания. В строительстве предусмотрено разделение на чистую и грязную зоны. Отдельное внимание – вентиляции и кондиционированию помещений. Стены одного из этажей возводит каменщик Михаил Атрощенко. В строительной отрасли он 30 лет. За его плечами больше сотни объектов в родном городе и не только. На его глазах и его руками Могилев день ото дня становился лучше. Сейчас результаты впечатляют, а ведь были разные времена: многие из коллег по цеху уезжали на заработки за границу. А он всегда оставался верен 12-му тресту.

Михаил Атрощенко, каменщик 5-го разряда Строительного треста № 12:

Было такое время у нас, период, уезжали люди. Я согласен, пытались там зарабатывать. Но вы знаете, зарплаты в 12-м тресте у нас всегда были на высоте. Как для меня, я не вижу смысла уезжать.

Юлия Мычка, корреспондент:

Работники Строительного треста № 12 приложили руку к строительству всех объектов, которые вы видите за моей спиной, начиная от комбината «Бабушкина крынка» и заканчивая новым радиологическим корпусом Могилевского областного онкодиспансера.

В условиях санкций Беларусь не ставит на паузу строительство важных социальных объектов и продолжает увеличивать число жилых квадратных метров. На другом конце города тянется вверх многоэтажный дом, где часть квартир строят по 240-му Указу. Площадка перед домом буквально усыпана материалами отечественного производства.

Сергей Барановский, прораб Строительного треста № 12:

Могилевский КСИ поставляет нам кирпич, блоки, Гомель – утеплитель для стен. Бетон у нас свой, свое РБУ. Арматура используется тоже белорусская, жлобинская.