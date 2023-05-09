«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?

Кольский полуостров. Захватить север немцы рассчитывали в первые дни войны. Однако наступление по трем направлениям началось 29 июня. Опоздание на неделю связывают с большим просчетом немецкого командования – в тундре танки оказались бесполезны, к Мурманску было не подступиться. Время сыграло на руку: две трети населения города смогли эвакуировать.

На захват отправилась армия «Норвегия» – солдаты, натренированные вести бой среди сопок и гор даже в лютые холода. Почему так нужен был север? Минеральные ресурсы, никель, железнодорожная сеть и стратегическая цель – порт и база советского флота в Заполярье. Занять оборонительные рубежи Красная армия смогла в 15 километрах от Мурманска.

Юрий Ликатов, председатель общественной организации «Дети военного Мурмана»:

В Мурманск, сюда, не допустили немцев. Их разбили в районе реки Западная Лица. Тогда, когда шли бои, она называлась Долина смерти. И в Долину славы переименовали, только когда дали звание города-героя. Город не сдался.

Вместо машин или лошадей солдаты использовали оленей. Особенное качество которых стало важным именно в военное время – выносливость и полное безмолвие. Даже будучи тяжело раненными, животные не произносили ни звука. Они могли легко пройти под носом у врага. За три зимы обороны с поля боя олени вывезли более 10 тысяч солдат и 162 самолета. До 1944 года движения по линии фронта практически не происходило.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Как и в Беларуси, на Севере стали появляться первые партизанские отряды. Правда, в отличие от белорусских братьев, они находились не на оккупированной территории, а совершали диверсионные вылазки в глубокий тыл врага. Воевать приходилось в сложнейших условиях мороза и скалистых гор.

Когда немцы поняли, что войти в город невозможно, начались нещадные атаки. По числу сброшенных на город бомб на квадратный метр Мурманск уступает лишь Сталинграду. На одного жителя приходился 31 килограмм взрывчатки и 7 зажигательных снарядов. Все это происходило летом 1942-го. С тех пор маленькие мурманчане еще долго не любили ясные летние дни – время самых жестоких налетов.

Фаина Лукьянова, жительница военного Мурманска:

До войны я уже закончила первый класс, мне уже было 8 лет, я 1932 года. И поэтому все это отлично помню. И бомбежки. По одному человеку обстреливали.

Тамара Ушинская, жительница военного Мурманска:

Города не было. Можно так сказать. Пустота была страшная. Едет по улице машина – вспыхивала на ходу от горящих домов. Все были сожжены, страшное дело было.

Уничтожить Мурманск враг считал стратегически важным. В 1942-м в порт начала приходить помощь союзников – разгрузка шла круглосуточно. Гавань приняла более двух миллионов тонн грузов. Прохождение кораблей велось под прикрытием авиации и подлодок – известные арктические конвои.

Кристина Протосовицкая:

Мурманск стал последним, кто получил звание героя. В город-порт враг так и не сумел войти. Ни с суши, ни с моря. Оставшиеся местные жители, портовики и рыбаки все время войны делали все возможное, чтобы доставлять миллионы тонн грузов для нужд армии, которая станет победителем. Чего только стоит история женщины-крановщицы, которая продолжила разгружать очередной корабль, видя, как полыхает ее родной дом.

Каждый вносил свой вклад в Великую Победу. Полярники и моряки торгового и промыслового флотов участвовали в проводке кораблей в арктических льдах, ежедневно сообщали летчикам сведения о погоде и обстановке. Рыбаки выходили в море за уловом, который отправляли в том числе в блокадный Ленинград.

Татьяна Веретенникова, специалист Мурманского областного краеведческого музея:

Как вы понимаете, у нас довольно-таки продолжительная зима. Это ветра, это снег, это холод, мороз. И были случаи обморожения, были случаи гибели от мороза.

Это фото Мурманска сделал известный военный фотокорреспондент Евгений Халдей. 1942 год. Вместо города одни печные трубы. Три четверти домов сгорело дотла.

Зинаида Ершова, жительница военного Мурманска:

Самое страшное, у меня такое ощущение, что я родилась с чувством голода. И считала это нормой почему-то. Я думала, так должно быть, вспоминая свои ощущения. Я не возмущалась, не требовала чего-то. Думаю, а почему я вела себя так? Потому что другой жизни не знала.

Освободили Мурманск 7 октября 1944 года в результате Петсамо-Киркенесской операции. Более 300 тысяч солдат получили медаль за оборону советского Заполярья. Мурманск негласно называют городом военных памятников.

Кристина Протосовицкая:

Один из крупнейших монументов «Алеше» в мире – его высота 42,5 метра. Он появится в Мурманске за 11 лет до присвоения гордого звания героя городу. А для сотен тысяч мурманчан станет символом стойкости духа защитников и, конечно же, местом памяти.

Может показаться, что Кольская земля очень далека от Беларуси – более 2 000 километров. Но это лишь на первый взгляд. В Заполярье остался заметный белорусский след. Около 1 000 имен наших соотечественников вписаны в мурманскую книгу «Память». Порт Мурманска проектировал и строил ученый с белорусскими корнями. Эту же гавань защищали белорусы. Самый известный – Иван Шамякин. Именно об обороне севера автор написал свой первый рассказ «В снежной пустыне». Его опубликуют в 1946 году. А белорусский летчик Илья Катунин здесь повторил подвиг Гастелло.

Ирина Грецкая, член Белорусской национально-культурной автономии «Радзіма»:

Его подвиг, его человеческие качества настолько были известны его товарищам, настолько широко были известны по всему Кольскому полуострову, что о нем буквально тут же была сложена песня. Эта песня была известна не только мурманским морякам и летчикам, она разошлась по территории всего Советского Союза. А слова в ней такие: «Вокруг от разрывов все море горело. Но губы твердили: «Прорвусь». И бросил он Ил на врага, как Гастелло. Прощай, мать Россия, прощай, Беларусь!»