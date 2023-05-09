Прямой эфир

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?

09 мая 2023 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кольский полуостров. Захватить север немцы рассчитывали в первые дни войны. Однако наступление по трем направлениям началось 29 июня. Опоздание на неделю связывают с большим просчетом немецкого командования – в тундре танки оказались бесполезны, к Мурманску было не подступиться. Время сыграло на руку: две трети населения города смогли эвакуировать.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-1

На захват отправилась армия «Норвегия» – солдаты, натренированные вести бой среди сопок и гор даже в лютые холода. Почему так нужен был север? Минеральные ресурсы, никель, железнодорожная сеть и стратегическая цель – порт и база советского флота в Заполярье. Занять оборонительные рубежи Красная армия смогла в 15 километрах от Мурманска.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-4

Юрий Ликатов, председатель общественной организации «Дети военного Мурмана»:  
В Мурманск, сюда, не допустили немцев. Их разбили в районе реки Западная Лица. Тогда, когда шли бои, она называлась Долина смерти. И в Долину славы переименовали, только когда дали звание города-героя. Город не сдался.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-7

Вместо машин или лошадей солдаты использовали оленей. Особенное качество которых стало важным именно в военное время – выносливость и полное безмолвие. Даже будучи тяжело раненными, животные не произносили ни звука. Они могли легко пройти под носом у врага. За три зимы обороны с поля боя олени вывезли более 10 тысяч солдат и 162 самолета. До 1944 года движения по линии фронта практически не происходило.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Как и в Беларуси, на Севере стали появляться первые партизанские отряды. Правда, в отличие от белорусских братьев, они находились не на оккупированной территории, а совершали диверсионные вылазки в глубокий тыл врага. Воевать приходилось в сложнейших условиях мороза и скалистых гор.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-13

Когда немцы поняли, что войти в город невозможно, начались нещадные атаки. По числу сброшенных на город бомб на квадратный метр Мурманск уступает лишь Сталинграду. На одного жителя приходился 31 килограмм взрывчатки и 7 зажигательных снарядов. Все это происходило летом 1942-го. С тех пор маленькие мурманчане еще долго не любили ясные летние дни – время самых жестоких налетов.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-16

Фаина Лукьянова, жительница военного Мурманска:  
До войны я уже закончила первый класс, мне уже было 8 лет, я 1932 года. И поэтому все это отлично помню. И бомбежки. По одному человеку обстреливали.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-19

Тамара Ушинская, жительница военного Мурманска:  
Города не было. Можно так сказать. Пустота была страшная. Едет по улице машина – вспыхивала на ходу от горящих домов. Все были сожжены, страшное дело было.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-22

Уничтожить Мурманск враг считал стратегически важным. В 1942-м в порт начала приходить помощь союзников – разгрузка шла круглосуточно. Гавань приняла более двух миллионов тонн грузов. Прохождение кораблей велось под прикрытием авиации и подлодок – известные арктические конвои.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-25

Кристина Протосовицкая:  
Мурманск стал последним, кто получил звание героя. В город-порт враг так и не сумел войти. Ни с суши, ни с моря. Оставшиеся местные жители, портовики и рыбаки все время войны делали все возможное, чтобы доставлять миллионы тонн грузов для нужд армии, которая станет победителем. Чего только стоит история женщины-крановщицы, которая продолжила разгружать очередной корабль, видя, как полыхает ее родной дом.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-28

Каждый вносил свой вклад в Великую Победу. Полярники и моряки торгового и промыслового флотов участвовали в проводке кораблей в арктических льдах, ежедневно сообщали летчикам сведения о погоде и обстановке. Рыбаки выходили в море за уловом, который отправляли в том числе в блокадный Ленинград.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-31

Татьяна Веретенникова, специалист Мурманского областного краеведческого музея:  
Как вы понимаете, у нас довольно-таки продолжительная зима. Это ветра, это снег, это холод, мороз. И были случаи обморожения, были случаи гибели от мороза.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-34

Это фото Мурманска сделал известный военный фотокорреспондент Евгений Халдей. 1942 год. Вместо города одни печные трубы. Три четверти домов сгорело дотла.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-37

Зинаида Ершова, жительница военного Мурманска:  
Самое страшное, у меня такое ощущение, что я родилась с чувством голода. И считала это нормой почему-то. Я думала, так должно быть, вспоминая свои ощущения. Я не возмущалась, не требовала чего-то. Думаю, а почему я вела себя так? Потому что другой жизни не знала.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-40

Освободили Мурманск 7 октября 1944 года в результате Петсамо-Киркенесской операции. Более 300 тысяч солдат получили медаль за оборону советского Заполярья. Мурманск негласно называют городом военных памятников.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-43

Кристина Протосовицкая:  
Один из крупнейших монументов «Алеше» в мире – его высота 42,5 метра. Он появится в Мурманске за 11 лет до присвоения гордого звания героя городу. А для сотен тысяч мурманчан станет символом стойкости духа защитников и, конечно же, местом памяти.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-46

Может показаться, что Кольская земля очень далека от Беларуси – более 2 000 километров. Но это лишь на первый взгляд. В Заполярье остался заметный белорусский след. Около 1 000 имен наших соотечественников вписаны в мурманскую книгу «Память». Порт Мурманска проектировал и строил ученый с белорусскими корнями. Эту же гавань защищали белорусы. Самый известный – Иван Шамякин. Именно об обороне севера автор написал свой первый рассказ «В снежной пустыне». Его опубликуют в 1946 году. А белорусский летчик Илья Катунин здесь повторил подвиг Гастелло.  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-49

Ирина Грецкая, член Белорусской национально-культурной автономии «Радзіма»:  
Его подвиг, его человеческие качества настолько были известны его товарищам, настолько широко были известны по всему Кольскому полуострову, что о нем буквально тут же была сложена песня. Эта песня была известна не только мурманским морякам и летчикам, она разошлась по территории всего Советского Союза. А слова в ней такие: «Вокруг от разрывов все море горело. Но губы твердили: «Прорвусь». И бросил он Ил на врага, как Гастелло. Прощай, мать Россия, прощай, Беларусь!»  

«Я родилась с чувством голода». Мурманск был стратегической целью немцев – как город выстоял?-52

В 1943-м, когда Победа еще будет впереди, здесь, на мурманском берегу, родится своего рода песня-пророчество – «Прощайте скалистые горы». Так и случилось. А память о северных героях живет в пылких сердцах их потомков.  

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?
09 мая 2023 06:56

Движение возле площади Победы закроют в 17 часов. Какие ограничения действуют в Минске 9 Мая?

«Зимнее волшебство» закончилось тысячами смертей. Вот как фашисты издевались над мирным населением
09 мая 2023 06:50

«Зимнее волшебство» закончилось тысячами смертей. Вот как фашисты издевались над мирным населением

«Было отправлено более 3 миллиардов писем». Как в годы ВОВ солдаты связывались с родственниками?
09 мая 2023 06:44

«Было отправлено более 3 миллиардов писем». Как в годы ВОВ солдаты связывались с родственниками?