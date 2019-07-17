«Я расплакалась, потому что было очень приятно»: коллекцию дизайнера из Гродно оценила Елизавета II

Новости Беларуси. Жительница Гродно получила письмо прямо из Букингемского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жительница Гродно получила письмо прямо из Букингемского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18-летняя дизайнер создала модную коллекцию с белорусскими мотивами и решила, что оценки родителей и подруг мало, тут нужен авторитетный специалист. Поэтому девушка отправила письмо с фотографиями платьев самой английской королеве Елизавете II.
Что из этого получилось, расскажет корреспондент Галина Буро.
В этом письме меня поблагодарила королева за то, что я написала ей письмо. Она согласилась с тем, что молодежь должна совмещать этно-стиль в современной моде.
Письмо на тисненой бумаге, а на конверте королевские марки официальной лондонской резиденции. Ответ Елизаветы II по-английски лаконичный, но для мисс Эвелины Августинович, как ее назвала королева, высшая степень похвалы.
Ведь изысканной вкус главной британской модницы известен на весь мир, а ее безупречные наряды постоянно обсуждают в прессе.
Адрес ее величества Эвелина отыскала в интернете, свое письмо дополнила фотографиями авторских платьев. И… стала ждать чуда.
Эвелина Августинович, дизайнер:
Как она отреагирует, ответит ли она вообще простой девочке, которая живет в Беларуси? Мама открыла почтовый ящик. Она достает и говорит: «Эвелина, это письмо пришло!» И самому первому, кому я позвонила, это был мой куратор. Александра Александровна, она очень важна для меня, я ей позвонила. Она сильно расплакалась, и я вместе с ней расплакалась, потому что мне было очень приятно.
А вот и та самая коллекция в стиле этно из натурального белорусского льна. Платья украшает орнамент. Кстати, изделия уже отмечены дипломами на двух модных конкурсах. А теперь и для нашей съемочной группы организовали настоящий показ мод.
Моя коллекция называется «На рассвете нового мира». Из обычного рубашечного кроя, как носили наши предки.
Виктория и Ирина Романчик, жительницы Гродно:
– Все-таки отличается от повседневной одежды.
– Намного удобнее.
– Это правда намного удобнее, чем то, что сегодня носят на улице.
Начинающая дизайнер и сама окончила школу моделей. Собственно, так и зародился интерес к фэшн-индустрии.
Галина Буро, СТВ:
Демонстрируя на подиуме одежду от разных дизайнеров, Эвелина решила, что ей и самой есть, что сказать миру моды. И, похоже, не зря. Подтверждение тому – ответ на гербовой королевской бумаге из Букингемского дворца.
Коллекцию льняных платье Эвелина отшила на домашней швейной машинке – помогала мама. Но все же признается: мода для нее скорее хобби, ведь девушка учится в колледже на учителя музыки и хореографии.
Эвелина Августинович:
Я хочу все совмещать сразу. Потому что мне нравится и музыка, и моделинг, и дизайн нравится, и фотографии. И я думаю, что у меня это все будет получаться. Когда приходит такое письмо, то оно намного сильнее вдохновляет.
Потому останавливаться на достигнутом амбициозная гродненка явно не собирается. Сейчас работает еще над двумя коллекциями, а заодно подумывает, у кого в этот раз спросить экспертное мнение. Не исключено, что это будет модельер с мировым именем.