«Я рад приветствовать вас в нашей столице». О чём говорил Президент Беларуси с губернатором Владимирской области?

Беларусь развивает торгово-экономическое сотрудничество с Владимирской областью. О перспективах шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона Александром Авдеевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символично, что визит делегации в Минск проходит в эти майские дни. Общая и важная тема для двух народов – Победа в Великой Отечественной войне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я рад приветствовать вас в нашей столице, в городе-герое Минске. И прежде чем начать нашу беседу, хочу поздравить вас, ваших коллег, жителей родной нам Владимирской области со светлым, святым нашим праздником Днем Победы. В эти дни мы как раз празднуем это великое достижение нашего народа. Это очередная годовщина этой Великой Победы. Я думаю, мы ее заслужили и свято будем беречь.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

Спасибо за поздравления с нашим общим праздником 9 Мая. Мы в первый день посетили музей великолепный. Экспозиции представляют те трагичные страницы истории – годы Великой Отечественной войны, там отмечены и наши владимирские исторические личности, как Гастелло, который совершил подвиг здесь, Юрий Левитан, который объявил о начале Великой Отечественной войны, объявил о Победе. Мы прибыли в день вашего национального праздника – в День флага, гимна и герба, поэтому от души поздравляем вас с этим замечательным праздником.

Сегодня созданы условия для экономического развития. Об этом говорят и цифры. Взаимный товарооборот в 2022-м стал рекордным и составил почти полмиллиарда долларов. Положительная тенденция отмечена и в 2023 году. Александр Лукашенко нацелил стороны во что бы то ни стало сохранить набранный темп. Сегодня речь идет о новых горизонтах взаимодействия. На первый план выходят интеграция, производственная кооперация и самое главное – импортозамещение. Тем более главами государств заложена прочная основа для взаимовыгодного сотрудничества. Беларусь входит в топ-5 надежных партнеров этого российского региона. Улучшать позиции в товарообороте намерены за счет новых проектов в области АПК, строительстве, поставок общественного транспорта и сельхозтехники, а также культурных и туристических услуг. Стороны пересмотрели свои возможности и оказалось, что совместными усилиями можно заменить многие импортные позиции.