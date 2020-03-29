«Я просто ликую, радуюсь. Как родные». Как реагируют пожилые люди на заботу волонтёров

Новости Беларуси. В период пандемии коронавируса пожилым людям оказывается максимальная помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Давыдовский и Кристина Буглакова аккуратно наклеивают объявления на подъезды. Простые слова, от руки написанные первокурсниками Белорусско-Российского университета, по-хорошему цепляют не только тех, кому они адресованы. Ребята признаются: узнав о такой масштабной акции в стране, остаться в стороне просто не смогли. «Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Максим Давыдовский, волонтер:

Нет, мне совсем не сложно зайти после тренировки или учебы в магазин, помочь своему соседу с продуктами.

Вот и первый клиент новоиспеченных волонтеров не заставил себя долго ждать. Могилевчанин Владимир Лисовский прошел войну, помнит тяжелые послевоенные годы. Фронтовику такое отношение молодежи, признается, по душе. Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты