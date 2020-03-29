«Я просто ликую, радуюсь. Как родные». Как реагируют пожилые люди на заботу волонтёров

Новости Беларуси. В период пандемии коронавируса пожилым людям оказывается максимальная помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В период пандемии коронавируса пожилым людям оказывается максимальная помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Максим Давыдовский и Кристина Буглакова аккуратно наклеивают объявления на подъезды. Простые слова, от руки написанные первокурсниками Белорусско-Российского университета, по-хорошему цепляют не только тех, кому они адресованы. Ребята признаются: узнав о такой масштабной акции в стране, остаться в стороне просто не смогли.
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Максим Давыдовский, волонтер:
Нет, мне совсем не сложно зайти после тренировки или учебы в магазин, помочь своему соседу с продуктами.
Вот и первый клиент новоиспеченных волонтеров не заставил себя долго ждать. Могилевчанин Владимир Лисовский прошел войну, помнит тяжелые послевоенные годы. Фронтовику такое отношение молодежи, признается, по душе.
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Владимир Лисовский, житель Могилева:
Я просто ликую, радуюсь, когда ощущаю их отношение к нам. Из сердца в сердце. Как родные. Мальчик и девочка пришли. На ее глазах слезы, значит, умеет сопереживать и сострадать. Это прекрасное качество. Это менталитет нашего белорусского народа. Особенно в это время.