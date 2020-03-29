Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты

Новости Беларуси. Нулевой доставочный участок. Здесь обслуживаются пенсионеры. Они сами приходят на почту, чтобы оплатить коммуналку, получить деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас все эти манипуляции можно проделать, что называется, не выходя из дома. Достаточно позвонить в свое отделение, и почта приедет на дом.

За пенсией Ольга Бороздина из года в год по привычке приходила на почту. С банковской картой, шутит, так и не подружилась. В этом месяце также собиралась идти за наличными, а потому приятно удивилась, когда увидела у дома почтальона.

Ольга Бороздина, жительница Могилева:

Это очень правильное решение. И спасибо, что забота о пожилых людях у нас есть, о нас заботятся.

Не выходя из дома пожилые люди сегодня могут также оплатить коммуналку. И, несмотря на то, что в одной только Могилевской области почти 170 тысяч пенсионеров, охватить такие объемы почтальонам под силу.