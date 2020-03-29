Прямой эфир

Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты

29 марта 2020 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нулевой доставочный участок. Здесь обслуживаются пенсионеры. Они сами приходят на почту, чтобы оплатить коммуналку, получить деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты-1

Сейчас все эти манипуляции можно проделать, что называется, не выходя из дома. Достаточно позвонить в свое отделение, и почта приедет на дом.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты-3

За пенсией Ольга Бороздина из года в год по привычке приходила на почту. С банковской картой, шутит, так и не подружилась. В этом месяце также собиралась идти за наличными, а потому приятно удивилась, когда увидела у дома почтальона.

Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты-5

Ольга Бороздина, жительница Могилева:
Это очень правильное решение. И спасибо, что забота о пожилых людях у нас есть, о нас заботятся.

Не выходя из дома пожилые люди сегодня могут также оплатить коммуналку. И, несмотря на то, что в одной только Могилевской области почти 170 тысяч пенсионеров, охватить такие объемы почтальонам под силу.

Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты-7

– Что будем оплачивать? Газ, свет?
– Газ, свет. Все полностью.

«Я просто ликую, радуюсь. Как родные». Как реагируют пожилые люди на заботу волонтёров

Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты-9

Галина Марченко, заместитель директора Могилевского филиала предприятия «Белпочта»:
Сейчас появилась возможность у всех желающих обслужиться на дому. Вне зависимости от того, где они раньше получали пенсии и оплачивали коммунальные платежи. Это действительно дополнительная нагрузка, но мы готовы ради обеспечения безопасности наших граждан.

# Социальная помощь

Другие новости рубрики

Все новости
Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м
29 марта 2020 17:10

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ
29 марта 2020 17:10

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ

Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать
29 марта 2020 17:10

Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать