Если так не подружился с банковской картой. Как работает социальная помощь Белпочты

Новости Беларуси. Нулевой доставочный участок. Здесь обслуживаются пенсионеры. Они сами приходят на почту, чтобы оплатить коммуналку, получить деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Нулевой доставочный участок. Здесь обслуживаются пенсионеры. Они сами приходят на почту, чтобы оплатить коммуналку, получить деньги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас все эти манипуляции можно проделать, что называется, не выходя из дома. Достаточно позвонить в свое отделение, и почта приедет на дом.
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За пенсией Ольга Бороздина из года в год по привычке приходила на почту. С банковской картой, шутит, так и не подружилась. В этом месяце также собиралась идти за наличными, а потому приятно удивилась, когда увидела у дома почтальона.
Ольга Бороздина, жительница Могилева:
Это очень правильное решение. И спасибо, что забота о пожилых людях у нас есть, о нас заботятся.
Не выходя из дома пожилые люди сегодня могут также оплатить коммуналку. И, несмотря на то, что в одной только Могилевской области почти 170 тысяч пенсионеров, охватить такие объемы почтальонам под силу.
– Что будем оплачивать? Газ, свет?
– Газ, свет. Все полностью.
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Галина Марченко, заместитель директора Могилевского филиала предприятия «Белпочта»:
Сейчас появилась возможность у всех желающих обслужиться на дому. Вне зависимости от того, где они раньше получали пенсии и оплачивали коммунальные платежи. Это действительно дополнительная нагрузка, но мы готовы ради обеспечения безопасности наших граждан.