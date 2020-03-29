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«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ

29 марта 2020 17:10
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Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ-1

Это у нас кухня. Хорошая, конечно. О такой кухне можно мечтать даже в собственной квартире.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ-3

В этой квартире Инна с мужем живут 6 лет. Двушка в общежитии досталась им от предприятия. Супруги работают на МАЗе. А совсем скоро семья Любчик заселится в трехкомнатную квартиру в Минске. Уже собственную.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ-5

Инна Любчик: 
Так все быстро получилось, что я сама была в шоке. Родила третьего ребенка, стали на очередь, два месяца прошло, и предложили квартиру. Дали субсидию, нужно было еще внести своими деньгами. Вчера получили ключи.

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За 5 лет МАЗ выделил своим работникам почти 500 квартир. Но этого недостаточно: нуждающихся на предприятии – более 2,5 тысячи. А потому квартирный вопрос с повестки снимать не собираются, скорее наоборот: сейчас решается вопрос о строительстве дома.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ-7

Похожие меры соцподдержки и у МТЗ. Плюс займы.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ-9

Андрей Сусленков, заместитель генерального директора МТЗ: 
Принято решение на заводе людям, которые нуждаются в строительстве жилья или строят жилье, выдавать займы. Если работают два человека, то эти займы могут достигать до утвержденной нормы порядка 60 % стоимости жилья. Это при наличии большого стажа работы и хорошей характеристики. Займ предоставляется практически на беспроцентной основе на 8 лет.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ-11

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