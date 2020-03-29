«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ

Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это у нас кухня. Хорошая, конечно. О такой кухне можно мечтать даже в собственной квартире.

В этой квартире Инна с мужем живут 6 лет. Двушка в общежитии досталась им от предприятия. Супруги работают на МАЗе. А совсем скоро семья Любчик заселится в трехкомнатную квартиру в Минске. Уже собственную.

Инна Любчик:

Так все быстро получилось, что я сама была в шоке. Родила третьего ребенка, стали на очередь, два месяца прошло, и предложили квартиру. Дали субсидию, нужно было еще внести своими деньгами. Вчера получили ключи.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020

За 5 лет МАЗ выделил своим работникам почти 500 квартир. Но этого недостаточно: нуждающихся на предприятии – более 2,5 тысячи. А потому квартирный вопрос с повестки снимать не собираются, скорее наоборот: сейчас решается вопрос о строительстве дома.