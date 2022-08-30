В Австралии собаки-соцработники помогают пожилым людям в домах престарелых

Жителей местного дома престарелых посетили четвероногие соцработники. Австралийские келпи стали знаменитыми после появления в одном из телесериалов. Теперь собаки сменили загоны на центральный дом престарелых. Они проводят время с постояльцами и дарят им положительные эмоции, став главными и всегда желанными друзьями для пожилых людей. Стоит отметить, что владелец этих собак планирует сделать подобные визиты регулярными. Так как общение с животными оказывает положительный долгосрочный эффект.