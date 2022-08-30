Прямой эфир

В Австралии собаки-соцработники помогают пожилым людям в домах престарелых

30 августа 2022 06:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. Собаки в радость. В Австралии животные буквально изменили жизнь пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Австралии собаки-соцработники помогают пожилым людям в домах престарелых-1

Жителей местного дома престарелых посетили четвероногие соцработники. Австралийские келпи стали знаменитыми после появления в одном из телесериалов. Теперь собаки сменили загоны на центральный дом престарелых. Они проводят время с постояльцами и дарят им положительные эмоции, став главными и всегда желанными друзьями для пожилых людей. Стоит отметить, что владелец этих собак планирует сделать подобные визиты регулярными. Так как общение с животными оказывает положительный долгосрочный эффект.

# Человек и животные # Новости Австралии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания больше не сможет оказывать Украине военную помощь – у них заканчивается оружие
29 августа 2022 16:27

Великобритания больше не сможет оказывать Украине военную помощь – у них заканчивается оружие

Западные СМИ: Европу ждёт холодная и полная неопределенности зима
29 августа 2022 16:22

Западные СМИ: Европу ждёт холодная и полная неопределенности зима

Литва завершила строить забор на границе с Беларусью. 502 км сооружения обошлись в 152 млн евро
29 августа 2022 14:21

Литва завершила строить забор на границе с Беларусью. 502 км сооружения обошлись в 152 млн евро