Я предлагаю более активно нам действовать! Лукашенко провёл встречу со спикером Сената Кении

Интересы Беларуси не простираются за пределами наших границ, развивая двусторонние отношения с другими странами, мы не объединяемся против кого-то. Главная цель международного партнерства – рост экономики и благосостояния населений. На таких же принципах сегодня выстраиваем отношения с Кенией. Александр Лукашенко провел встречу со Спикером Сената этого африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, с рабочим визитом глава нашего государства посещал Кению в декабре 2023 года. После состоявшегося тогда общения лидеров заметно активизировались контакты по линии министерств иностранных дел, межпарламентского сотрудничества. Нынешний визит делегации из Кении должен придать импульс двустороннему взаимодействию. На повестке – вопросы экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важно, чтобы вы, не торопясь, посмотрели на наши возможности. Я обещал это Президенту. И если что-то сможем для вас сделать – мы готовы сделать. Ваша страна развитая, особенно в области сельского хозяйства, но тем не менее мы имеем возможность и соответствующие технологии для того, чтобы двигаться вперед. Но мы страна машиностроительная. Мы производим всю необходимую технику, в которой вы нуждаетесь. И в том числе, в которой не нуждаетесь сегодня, но она нужна будет вам завтра. Думаю, в области машиностроения, нефтедобычи, нефтепереработки, а также сельского хозяйства мы смогли бы найти общий язык и развивать наше сотрудничество.

Я предлагаю более активно нам действовать. Нам выработать надо соответствующий план. Мы направили кенийской стороне, насколько я владею информацией, дорожную карту. Думаю, что нам надо на основании этой дорожной карты разработать соответствующий план наших действий, то есть актуализировать эту дорожную карту с учетом потребностей двух государств.

Отметим, договорно-правовая база Беларуси и Кении сегодня находится на стадии формирования. Уже заключены соглашения о сотрудничестве торговых палах, отдельных университетов. Но основой взаимодействия должна стать дорожная карта. В числе приоритетных задач – механизация сельского хозяйства Кении по примеру Зимбабве.