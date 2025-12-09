Эта белоруска стала победительницей конкурса «Леди Беларусь-2025»! Пообщались с Маргаритой Маскялиене

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В плотном графике Маргариты Маскялиене сложно найти много свободного времени. Каждый день насыщен событиями. Любимая семья, вдохновляющая работа и приятные хобби. Все это – неотъемлемая часть жизни творческой леди.
Маргарита Маскялиене, победительница конкурса «Леди Беларусь-2025»:
Я являюсь персональным тренером по йоге, мастером по йоге. И основной уклон у меня все-таки на мои авторские техники работы, работаю только с женщинами, с девушками. Я являюсь специалистом семейных отношений, личностного роста. Помогаю девушкам стать целостной, структурной, с внутренней опорой.
Яркость и проявленность с самого детства. Музыка, хореография, ораторское искусство. Маргарита Маскялиене никогда не перестает самосовершенствоваться. Два высших образования в разных областях. Первое – творческое, режиссер. Второе связано с физической культурой и здоровьем, тренер-универсал.
Не только успешная леди, еще заботливая жена и мама. Героиня старается поддерживать баланс во всем.
Маргарита Маскялиене:
Это все наша общая работа с мужем. Мы воспитываем детей вдвоем. Это наша принципиальная позиция. У нас нет нянь. Нам не помогают бабушки, дедушки. Полным их воспитанием, образованием занимаемся мы вдвоем. И, безусловно, это наша совместная работа, труд ежедневный и тайм-менеджмент. У нас с мужем есть определенные договоренности, кто во сколько и когда едет по своим рабочим вопросам, кто разводит детей на какие кружки, потому что каждый ребенок у нас занимается и развивается согласно его творческим талантам и способностям от природы.
Очень много семейных своих ритуалов, вещей совместных, ужинов, праздников. У нас обязательно празднуется всегда день семьи нашей – это когда мы с мужем венчались, когда мы обручались, расписывались, когда мы встретились, безусловно, дни рождения каждого из нас. Поэтому любовь, забота, внимание, искренность – это главная ценность в нашей семье.
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