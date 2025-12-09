Эта белоруска стала победительницей конкурса «Леди Беларусь-2025»! Пообщались с Маргаритой Маскялиене

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. В плотном графике Маргариты Маскялиене сложно найти много свободного времени. Каждый день насыщен событиями. Любимая семья, вдохновляющая работа и приятные хобби. Все это – неотъемлемая часть жизни творческой леди.

Маргарита Маскялиене, победительница конкурса «Леди Беларусь-2025»:

Я являюсь персональным тренером по йоге, мастером по йоге. И основной уклон у меня все-таки на мои авторские техники работы, работаю только с женщинами, с девушками. Я являюсь специалистом семейных отношений, личностного роста. Помогаю девушкам стать целостной, структурной, с внутренней опорой. Яркость и проявленность с самого детства. Музыка, хореография, ораторское искусство. Маргарита Маскялиене никогда не перестает самосовершенствоваться. Два высших образования в разных областях. Первое – творческое, режиссер. Второе связано с физической культурой и здоровьем, тренер-универсал.