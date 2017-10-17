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Я помню разрушенный Минск: белорусскому писателю Николаю Чергинцу 80 лет

17 октября 2017 19:49
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Новости Беларуси. Известный белорусский писатель, политик и боевой офицер Николай Чергинец 17 октября отметил свое 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил поздравление с юбилеем Николаю Чергинцу

Я помню разрушенный Минск: белорусскому писателю Николаю Чергинцу 80 лет-1

Ребенок войны, уже повзрослев Николай Иванович попал в Афганистан. События тех дней легли в основу таких книг, как «Тайна черных гор» и «Сыновья». Кроме того, Николая Чергинца называют основоположником «милицейского детектива». Сегодня генерал-лейтенант в отставке возглавляет союз писателей Беларуси и все еще пишет книги.

Подробности в сюжете.

Я помню разрушенный Минск: белорусскому писателю Николаю Чергинцу 80 лет-4

# общество # Белорусские писатели # Юбилеи # Фотофакт # Николай Чергинец

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