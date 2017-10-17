В Беларуси с 1 ноября в среднем на 5% вырастут пенсии

Таким образом, в среднем они составят примерно 316 рублей. Насколько конкретно увеличится каждая выплата, зависит от индивидуальных параметров. К примеру, от стажа работы, величины заработка, а также доплат, надбавок и повышений. Пенсию по новым тарифам белорусы получат уже в ноябре.

Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Перерасчет производится с 1 ноября 2017 года, а пенсии будут выплачиваться согласно установленным срокам. То есть те сроки, которые предусмотрены конкретно применительно к каждому пенсионеру, и в рамках выплатного периода (выплатной период в Республике Беларусь начинается с пятого числа).

Соответственно, каждый пенсионер в свой день получит уже перерассчитанный размер пенсии.

Указ о перерасчете пенсий коснется более 2,5 миллионов человек. Выплаты производятся из государственного внебюджетного фонда. Таким образом, дополнительные расходы на пенсии составят около 43 миллионов рублей в месяц. Отметим, с августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии.