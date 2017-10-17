В Беларуси с 1 ноября в среднем на 5% вырастут пенсии

Новости Беларуси. В Беларуси увеличатся трудовые пенсии. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате перерасчета пенсии вырастут в среднем на 5 %.
Таким образом, в среднем они составят примерно 316 рублей. Насколько конкретно увеличится каждая выплата, зависит от индивидуальных параметров. К примеру, от стажа работы, величины заработка, а также доплат, надбавок и повышений. Пенсию по новым тарифам белорусы получат уже в ноябре.
Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Перерасчет производится с 1 ноября 2017 года, а пенсии будут выплачиваться согласно установленным срокам. То есть те сроки, которые предусмотрены конкретно применительно к каждому пенсионеру, и в рамках выплатного периода (выплатной период в Республике Беларусь начинается с пятого числа).
Соответственно, каждый пенсионер в свой день получит уже перерассчитанный размер пенсии.
Указ о перерасчете пенсий коснется более 2,5 миллионов человек. Выплаты производятся из государственного внебюджетного фонда. Таким образом, дополнительные расходы на пенсии составят около 43 миллионов рублей в месяц. Отметим, с августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии.