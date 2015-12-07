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«Я не верю в специфические различия»: дочь Стинга призналась в своей нетрадиционной ориентации

07 декабря 2015 15:59
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Новости Великобритании. Дочь Стинга, Элиот Самнер, рассказала общественности о своей сексуальной ориентации.

25-летняя британка уже на протяжении двух лет встречается с австрийской моделью Люси фон Альтен.

Она не идентифицирует себя с каким-то определенным полом, вместо этого она считает себя музыкантом. К слову, в январе 2015 года выйдет ее второй альбом под названием Information.

Элиот Самнер:
Я не верю ни в какие специфические различия.

«Я не верю в специфические различия»: дочь Стинга призналась в своей нетрадиционной ориентации-1

Самнер рассказала, что она формально никому – ни семье, ни друзьям не рассказывала об своей позиции: просто всем это было понятно и без слов.

Элиот Самнер:
Они это уже знали, поэтому мне и не надо было никому рассказывать.

Мои друзья всегда об этом знали, как и я.

Певица призналась, что потратила много времени, пытаясь выяснить, кто же она на самом деле, сообщает журнал People

Элиот Самнер:
Я считаю, что люди не должны чувствовать давление от навешенных на них ярлыков. Мы должны относиться ко всем одинаково.

Мне не нравится, когда на меня хотят повесить ярлык. Мы все просто люди.

«Я не верю в специфические различия»: дочь Стинга призналась в своей нетрадиционной ориентации-4

Самнер не заостряет внимание на своей ориентации. Вместо этого она работает над своим голосом, который очень похож на отцовский.

Элиот Самнер:
На самом деле я не могу контролировать свой голос. Это приходит с опытом.  

Ее отец, певец Стинг, в 80-е был лидером группы The Police, и только после выхода таких хитов как «Every Breath You Take» и «Roxanne» начал свою сольную карьеру.

«Я не верю в специфические различия»: дочь Стинга призналась в своей нетрадиционной ориентации-7


Элиот c родителями (2004 год)

Элиот Самнер:
Я думаю, что всегда буду в тени своих родителей. Но все нормально, у каждого есть свои сложности. Если я горжусь тем, что делаю, то больше мне и просить не о чем.

Синие черепахи, розги и йога – частная и публичная жизнь Стинга в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Фотофакт # Знаменитые люди # Стинг # Элиот Самнер

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