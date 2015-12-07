Королевская семья: как пройдет первое Рождество принцессы Шарлотты?

Новости Великобритании. Принц Уильям и герцогиня Кембриджская готовят принцессу Шарлотту к ее первому Рождеству. Бабушка малышки, Кэрол Миддлтон, поделилась своими планами на рождественские праздники, дала советы, как сделать так, чтобы первое Рождество ребенка прошло весело. Женщина ведет свою колонку в журнале Baby London. Кэрол Миддлтон:

Расслабьтесь и наслаждайтесь праздником. Конечно, ваш ребенок не запомнит праздника, но зато у вас сохранятся приятные воспоминания. Кэрол Миддлтон рассказала, что хочет, чтобы ее внучка провела Рождество со своим братом, 2-летним принцем Джорджем.



Фото. Первые совместные фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Кэрол Миддлтон (в декабрьском номере журнала Homemaker):

Мы все заняты приготовлениями к праздникам, хоть времени и немного, но это действительно очень важно. Спланировала 60-летняя женщина и мероприятия на рождественские праздники. Вся семья будет вручную делать рождественские гирлянды. Это объединяет семью и дает детям возможность выразить себя, уверена женщина. А малыши также смогут испечь что-нибудь с бабушкой. Кэрол убеждена, что всем детям нравится лепить и печь.



Фото: Принцесса Шарлотта

Кэрол уже прониклась рождественским духом и в среду, 2 декабря, с дочерью Пиппой и принцем Филиппом посетила в Лондоне традиционный рождественский концерт, сообщает журнал Hello. Всего через три недели семья Миддлтон воссоединится со своими королевскими родственниками во время рождественских праздников.



Фото. Кэрол Миддлтон, бабушка принца Джорджа и принцессы Шарлотты