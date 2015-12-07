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Королевская семья: как пройдет первое Рождество принцессы Шарлотты?

07 декабря 2015 13:08
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Новости Великобритании. Принц Уильям и герцогиня Кембриджская готовят принцессу Шарлотту к ее первому Рождеству. Бабушка малышки, Кэрол Миддлтон, поделилась своими планами на рождественские праздники, дала советы, как сделать так, чтобы первое Рождество ребенка прошло весело.

Женщина ведет свою колонку в журнале Baby London. 

Кэрол Миддлтон:
Расслабьтесь и наслаждайтесь праздником. Конечно, ваш ребенок не запомнит праздника, но зато у вас сохранятся приятные воспоминания.

Кэрол Миддлтон рассказала, что хочет, чтобы ее внучка провела Рождество со своим братом, 2-летним принцем Джорджем.

Королевская семья: как пройдет первое Рождество принцессы Шарлотты?-1


Фото. Первые совместные фото принца Джорджа и принцессы Шарлотты 

Кэрол Миддлтон (в декабрьском номере журнала Homemaker):
Мы все заняты приготовлениями к праздникам, хоть времени и немного, но это действительно очень важно.

Спланировала 60-летняя женщина и мероприятия на рождественские праздники.

Вся семья будет вручную делать рождественские гирлянды.

Это объединяет семью и дает детям возможность выразить себя, уверена женщина.

А малыши также смогут испечь что-нибудь с бабушкой.

Кэрол убеждена, что всем детям нравится лепить и печь. 

Королевская семья: как пройдет первое Рождество принцессы Шарлотты?-4


Фото: Принцесса Шарлотта

Кэрол уже прониклась рождественским духом и в среду, 2 декабря, с дочерью Пиппой и принцем Филиппом посетила в Лондоне традиционный рождественский концерт, сообщает журнал Hello.

Всего через три недели семья Миддлтон воссоединится со своими королевскими родственниками во время рождественских праздников.

Королевская семья: как пройдет первое Рождество принцессы Шарлотты?-7


Фото. Кэрол Миддлтон, бабушка принца Джорджа и принцессы Шарлотты 

В прошлом году Кэрол, ее муж Майкл, брат Джеймс и Пиппа стали гостями королевской семьи в Сандрингемском дворце. И в этом году они с маленькой Шарлоттой проведут Рождество там.

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Королевская семья # Кэрол Миддлтон

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