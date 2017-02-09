Стинг и Уэйн Шортер получат награду «Polar Music Prize»

­­Британская рок-звезда Стинг и американский джазовый музыкант Уэйн Шортер были удостоены награде «Polar Music Prize».

Представители оргкомитета отметили:

Как композитор, Стинг соединил в своей музыке виртуозную музыкальность, жанры и звуки со всего мира. Стинг является истинным гражданином мира, который использует свою популярность для продвижения прав человека. Уэйн Шортер создавал альбомы в течение шести десятилетий, он написал ряд наиболее значимых композиций в истории джаза. Саксофонист и композитор был в постоянном поиске новых музыкальных решений, его карьера включает в себя работу со многими джазовыми группами.



Стинг играл в группе «The Police» с 1976 по 1984 года. Песня группы «Every Breath You Take» по данным BMI звучала в эфире только американских радиостанций более 10 миллионов раз. С 1984 начал строить сольную карьеру. Своим творчеством Стинг не раз обращал внимание на общественные проблемы: холодная война (песня «Russians»), репрессии в Чили (песня «They Dance Alone»), тема религии и войны (альбом «Sacred Love»). В декабре 2010 года Стинг дал интервью в российской программе «Познер», где высказался, что «человечество — одна семья». В ноябре 2016 года вышел альбом «57th & 9th», название которого связано с перекрестком, который Стинг проходит на пути из дома к студии. Стинг — Командор ордена Британской империи. За свою карьеру получил 16 премий «Grammy».