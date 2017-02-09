Стинг и Уэйн Шортер получат награду «Polar Music Prize»
Британская рок-звезда Стинг и американский джазовый музыкант Уэйн Шортер были удостоены награде «Polar Music Prize».
Представители оргкомитета отметили:
Как композитор, Стинг соединил в своей музыке виртуозную музыкальность, жанры и звуки со всего мира. Стинг является истинным гражданином мира, который использует свою популярность для продвижения прав человека. Уэйн Шортер создавал альбомы в течение шести десятилетий, он написал ряд наиболее значимых композиций в истории джаза. Саксофонист и композитор был в постоянном поиске новых музыкальных решений, его карьера включает в себя работу со многими джазовыми группами.
Стинг играл в группе «The Police» с 1976 по 1984 года. Песня группы «Every Breath You Take» по данным BMI звучала в эфире только американских радиостанций более 10 миллионов раз. С 1984 начал строить сольную карьеру. Своим творчеством Стинг не раз обращал внимание на общественные проблемы: холодная война (песня «Russians»), репрессии в Чили (песня «They Dance Alone»), тема религии и войны (альбом «Sacred Love»). В декабре 2010 года Стинг дал интервью в российской программе «Познер», где высказался, что «человечество — одна семья». В ноябре 2016 года вышел альбом «57th & 9th», название которого связано с перекрестком, который Стинг проходит на пути из дома к студии. Стинг — Командор ордена Британской империи. За свою карьеру получил 16 премий «Grammy».
Фото: tatler.ru Стинг после выступления на "Новой волне", 2016 год
Уэйн Шортер — чрезвычайно влиятельный джазовый саксофонист и композитор. Популярность к Шортеру пришла еще в 50-х. С тех времен он выпустил более 20 сольных альбом, засветился в 10 альбомах Джони Митчела. Музыкант входил в состав групп «Jazz Messengers», «Weather Report», «V.S.O.P.», квинтет трубача Майлза Дейвиса. Альбом 1995 года «High Life» получил премию «Grammy» как лучший альбом в современном джазе. В 2000 году собрал квартет, с которым гастролирует до сих пор. В 2016 году сыграл в Белом доме в Международный день джаза. Чуть раньше выпустил новый альбом «Day Breaks». К 83 года Шортер выиграл 10 премий «Grammy».
Фото: allaboutjazz.com
«Polar Music Prize» была создана в 1989 году директором группы «ABBA» Стигом Андерсоном. Музыкант основал фонд в 4,77 млн долларов.
Фото: www.polarmusicprize.org Гудрун и Стиг Андерсон на первой церемонии «Polar Music Prize», 1992 год
Первая премия была вручена спустя 3 года. Ей награждают исполнителей популярной и классической музыки - «лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире». За время существования премии были отмечены такие музыканты как Элтон Джон, Рэй Чарльз, Стиви Уандер, Пол Маккартни и многие другие. Победители в качестве приза получают по 1 миллиону шведских крон, что эквивалентно 113 тысячам долларов.
Фото: multivu.com Карл XVI Густав и директор Американской оперы и балета Питер Селларс, 2014 год
Награждение состоиться 15 июня в концертном зале Стокгольма. Во время церемонии премию музыкантам вручит король Швеции Карл XVI Густав.