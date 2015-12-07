Как правильно сделать запись в книге замечаний и предложений?

Хотя бы раз в жизни каждый из нас имел желание оставить запись в книге замечаний и предложений. Причины могут быть разными: начиная от жалоб и заканчивая словами благодарности. Как правильно оставить пометку в серьезном документе?

Книга должна быть в любой организации. В магазине, кафе, парикмахерской, школе и даже на рынке. Случаи отказа выдачи книги замечаний и предложений, законом не предусмотрены. Любая организация и индивидуальный предприниматель обязаны предоставлять ее по первому требованию гражданина.

Чтобы запись носила юридическую силу жалобы, предложения или благодарность важно составить правильно. Разборчиво написать свои фамилию, имя, отчество, правильный адрес проживания и суть самой записи. На рассмотрение вашего обращения уйдет некоторое время.