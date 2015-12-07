Быстрый развод «Мистера Бина»: Роуэн Аткинсон расстался с женой спустя 24 года брака

Новости Великобритании. Спустя год после разрыва в 2014 году Роуэн Аткинсон и его жена Санетра Састри, бывший гримёр канала BBC, официально развелись. Причина – «неразумное поведение» Аткинсона.

Комедийный актёр и его уже бывшая жена получили постановление о разводе в Центральном семейном суде Лондона. Ко всеобщему удивлению, их бракоразводный процесс закончился, едва начавшись.

Слушание дела длилось меньше минуты.

Ни Аткинсон, ни его бывшая супруга, которая подала на развод, не присутствовали на заседании суда.

В его собственности остался дом в Лондоне, стоимостью около 6 млн долларов. За Санетрой - шикарный столичный особняк, стоимостью более 30 млн долларов.

Состояние самого богатого комика Великобритании оценивается в $105 млн.

12 млн долларов в этом году он заработал на продаже своего редкого суперкара McLaren F1.