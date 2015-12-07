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Быстрый развод «Мистера Бина»: Роуэн Аткинсон расстался с женой спустя 24 года брака

07 декабря 2015 14:16
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Новости Великобритании. Спустя год после разрыва в 2014 году Роуэн Аткинсон и его жена Санетра Састри, бывший гримёр канала BBC, официально развелись. Причина  «неразумное поведение» Аткинсона. 

Комедийный актёр и его уже бывшая жена получили постановление о разводе в Центральном семейном суде Лондона. Ко всеобщему удивлению, их бракоразводный процесс закончился, едва начавшись.

Слушание дела длилось меньше минуты.  

Ни Аткинсон, ни его бывшая супруга, которая подала на развод, не присутствовали на заседании суда.

В его собственности остался дом в Лондоне, стоимостью около 6 млн долларов. За Санетрой шикарный столичный особняк, стоимостью более 30 млн долларов. 

Состояние самого богатого комика Великобритании оценивается в $105 млн. 

12 млн долларов в этом году он заработал на продаже своего редкого суперкара McLaren F1.

Быстрый развод «Мистера Бина»: Роуэн Аткинсон расстался с женой спустя 24 года брака-1


Фото. Роуэн Аткинсон и Санетра Састри

Знаменитый актёр бросил супругу и ушёл к комедийной актрисе Луизе Форд, которая вдвое моложе его.

60-летний Аткинсон и 32-летняя Луиза Форд начали встречаться полтора года назад. Они познакомились в Уэст-Энде во время съемок актёра в комедийной пьесе «Условия Куотермейн».

В свою очередь женщина снялась в таких британских сериалах, как «Отбросы», «Переростки» и «Цыплята».

Быстрый развод «Мистера Бина»: Роуэн Аткинсон расстался с женой спустя 24 года брака-4


Фото. Роуэн Аткинсон и Луиза Форд

Источник, близкий к Састри (газете The Sun):
Санетра была глубоко огорчена тем фактом, что муж бросил её ради такой молодой девушки.

Роуэн Аткинсон женился на Санетре Састри в 1990 году. У пары двое детей: 22-летний Бен и 20-летняя Лили.

Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская

# общество # Звезды # Фотофакт # Развод # Роуэн Аткинсон

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