Прямой эфир

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси

18 апреля 2019 07:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единственную в стране воспитательную колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости лично убедились в том, что в исправительном учреждении соблюдаются все необходимые условия содержания и права ребенка.

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси-1

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний Беларуси:
По большому счету, конечная цель уголовного преследования – не допустить дальнейших преступлений со стороны лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы. Мы показывали те условия, которые мы создаем для того, чтобы осужденные не теряли свои навыки, которые им пригодятся в гражданском обществе после освобождения.

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси-4

Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Сейчас создана новая концепция ресторативного правосудия, которая будет презентоваться в мае. Думаю, в рамках этого у нас откроются новые возможности для сотрудничества с МВД.

С помощью ЮНИСЕФ в колонии может появиться собственная телестудия, психологическая лаборатория, где можно проводить занятия по психокоррекции, а также дистанционный доступ к ресурсам Национальной библиотеки. Однако, по мнению гостей, в колонии и сейчас большое внимание уделяется будущему осужденных.

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси-7

Фионна Гибб, Посол Великобритании в Беларуси:
Здесь дети ходят в школу, имеют возможность получить профессионально-техническое образование, некоторые учатся дистанционно – получают высшее образование. Это, конечно, сыграет определенную роль в их будущем.

Я считаю, что больше внимания должно уделяться не наказанию, а реабилитации. И здесь для ребят есть много возможностей.

В колонии 220 осужденных. Вариантов для культурного досуга предостаточно: есть театральная студия и даже своя команда КВН. Также любой желающий может заниматься спортом. Для этого созданы все условия. Есть на территории колонии и свой приход.

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси-10

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси-12

Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси-14

# ООН # общество # Владислав Мандрик # Рашед Мустафа Сарвар # Фионна Гибб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Авторские разборки». Анонс специального репортажа на СТВ
18 апреля 2019 06:50

«Авторские разборки». Анонс специального репортажа на СТВ

Новый офис отделения Посольства Финляндии в Беларуси откроется 18 апреля в Минске
18 апреля 2019 06:19

Новый офис отделения Посольства Финляндии в Беларуси откроется 18 апреля в Минске

В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя
17 апреля 2019 20:46

В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя