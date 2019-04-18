Новости Беларуси. Единственную в стране воспитательную колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости лично убедились в том, что в исправительном учреждении соблюдаются все необходимые условия содержания и права ребенка.

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний Беларуси:

По большому счету, конечная цель уголовного преследования – не допустить дальнейших преступлений со стороны лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы. Мы показывали те условия, которые мы создаем для того, чтобы осужденные не теряли свои навыки, которые им пригодятся в гражданском обществе после освобождения.

Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

Сейчас создана новая концепция ресторативного правосудия, которая будет презентоваться в мае. Думаю, в рамках этого у нас откроются новые возможности для сотрудничества с МВД. С помощью ЮНИСЕФ в колонии может появиться собственная телестудия, психологическая лаборатория, где можно проводить занятия по психокоррекции, а также дистанционный доступ к ресурсам Национальной библиотеки. Однако, по мнению гостей, в колонии и сейчас большое внимание уделяется будущему осужденных.