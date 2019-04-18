Колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси
Новости Беларуси. Единственную в стране воспитательную колонию для несовершеннолетних в Бобруйске посетили представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости лично убедились в том, что в исправительном учреждении соблюдаются все необходимые условия содержания и права ребенка.
Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний Беларуси:
По большому счету, конечная цель уголовного преследования – не допустить дальнейших преступлений со стороны лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы. Мы показывали те условия, которые мы создаем для того, чтобы осужденные не теряли свои навыки, которые им пригодятся в гражданском обществе после освобождения.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Сейчас создана новая концепция ресторативного правосудия, которая будет презентоваться в мае. Думаю, в рамках этого у нас откроются новые возможности для сотрудничества с МВД.
С помощью ЮНИСЕФ в колонии может появиться собственная телестудия, психологическая лаборатория, где можно проводить занятия по психокоррекции, а также дистанционный доступ к ресурсам Национальной библиотеки. Однако, по мнению гостей, в колонии и сейчас большое внимание уделяется будущему осужденных.
Фионна Гибб, Посол Великобритании в Беларуси:
Здесь дети ходят в школу, имеют возможность получить профессионально-техническое образование, некоторые учатся дистанционно – получают высшее образование. Это, конечно, сыграет определенную роль в их будущем.
Я считаю, что больше внимания должно уделяться не наказанию, а реабилитации. И здесь для ребят есть много возможностей.
В колонии 220 осужденных. Вариантов для культурного досуга предостаточно: есть театральная студия и даже своя команда КВН. Также любой желающий может заниматься спортом. Для этого созданы все условия. Есть на территории колонии и свой приход.