«Я могу спокойно спуститься в воду без проблем и посторонней помощи». Показываем первый инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

Первый инклюзивный пляж на Заславском водохранилище вовсю принимает гостей. Людей с ограниченными возможностями здесь встречают не только вдохновляющие природные пейзажи, но и самые комфортные условия для отдыха. Даже будний день и временный запрет на купание не отпугивают любителей солнечных ванн.

Валентина Шиц, участница Паралимпийских игр:

Я три дня не могу отойти от этих впечатлений. Все очень круто, все доступно, даже можно подъехать на коляске спокойно.

Вадим Липинский, член национальной паралимпийской сборной по большому теннису:

На пляже мне нравится, что я могу спокойно спуститься в воду, я могу посетить раздевалку, туалет – все нужные места, которые мне надо, я могу это сделать без проблем и без посторонней помощи.

Инициатор доброй инициативы – Денис Василевич. Мужчина вдохновился европейскими инклюзивными пляжами и решил сотворить нечто подобное в Беларуси: подключил все свои силы, бизнес и государство. Результат сплоченных действий не заставил себя долго ждать: уже через год появился «Пляжик» – райский уголок для людей с инвалидностью.

Денис Василевич, инструктор по активной реабилитации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Здесь очень пологое песочное дно. Здесь пологая местность, очень удобно передвигаться на коляске, на детской коляске. Недалеко стоянка, ходит общественный транспорт и сюда ходит социальное такси. Мы проанализировали все факторы и поняли, что это место максимально будет удобным и комфортным.

Инна Дигилевич, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Для людей, которые получили травму позвоночника именно при нырянии, это еще и как реабилитационные мероприятия, потому что попасть в ту среду, где ты получил травму – это довольно психологически иногда очень сложно. Мы когда в воде, мы такие же, как и все, никто не видит, что мы на колясках. Психологически очень такая серьезная реабилитация.

Инклюзивный пляж – настоящий островок безопасности с уютным плавучим понтоном, деревянным настилом и специальным спуском. Теперь даже охотникам за горячими ощущениями скучно не будет. С «причала» можно рассекать по водной глади на надувном банане, гидроцикле или SUP-борде. Освежающий бриз, горячий белый песок создают атмосферу морской набережной, идиллию дополняют обеденные столики, мангалы и лавочки.

Денис Василевич:

Не все понимают, что это инклюзивное место и предназначено как для людей с инвалидностью, так и для стариков, для семей с детьми. Мы стараемся информировать, планируем разместить баннеры, чтобы отдыхающим было понятнее, для чего это сделано и как, и чтобы принцип инклюзии развивался в нашем обществе.