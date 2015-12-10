Прямой эфир

«Я Минск»: билборды с портретами горожан от Мингорисполкома появились в Минске

10 декабря 2015 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Я Минск». Два первых билборда с портретами горожан сегодня, 10 декабря, украсили проспект Победителей и улицу Притыцкого. Жители города узнают в лицо создателя центра уличной культуры, юнармейца, скульптора и работника транспорта.

Серию билбордов с названием «Это я» нового коммуникационного проекта презентовал Мингорисполком. Вскоре на улицах города появятся еще пять тематических билбордов. Сейчас в столичной мэрии выбирают новых героев, имена которых может предложить каждый желающий. Свои идеи можно присылать на официальные страницы Мингорисполкома в социальных сетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Мингорисполком

Другие новости рубрики

Все новости
Психолингвистическую экспертизу планируют внедрить в Беларуси
10 декабря 2015 17:19

Психолингвистическую экспертизу планируют внедрить в Беларуси

Нобелевскую премию по литературе 10 декабря в Стокгольме вручили белорусской писательнице Светлане Алексиевич
10 декабря 2015 17:15

Нобелевскую премию по литературе 10 декабря в Стокгольме вручили белорусской писательнице Светлане Алексиевич

III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь
10 декабря 2015 17:14

III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь