«Я Минск»: билборды с портретами горожан от Мингорисполкома появились в Минске

Новости Беларуси. «Я Минск». Два первых билборда с портретами горожан сегодня, 10 декабря, украсили проспект Победителей и улицу Притыцкого. Жители города узнают в лицо создателя центра уличной культуры, юнармейца, скульптора и работника транспорта.

Серию билбордов с названием «Это я» нового коммуникационного проекта презентовал Мингорисполком. Вскоре на улицах города появятся еще пять тематических билбордов. Сейчас в столичной мэрии выбирают новых героев, имена которых может предложить каждый желающий. Свои идеи можно присылать на официальные страницы Мингорисполкома в социальных сетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.