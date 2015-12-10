III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь

Новости Беларуси. Шедевр юридической мысли 1588 года в Беларуси. III Статут Великого княжества Литовского 10 декабря представили в Президентской библиотеке. Данный свод законов провозгласил переход от феодализма к капиталистическим отношениям.

Именно III Статут ВКЛ ограничил власть великого князя. После принятие данного документа произошло разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную, появилось понятие государственного суверенитета, а в обществе прочно закрепилась идея равенства людей перед законом, независимо от их чинов и сословий.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Республики Беларусь:

Это наше культурное наследие. Именно это наследие надо всячески изучать и пропагандировать. Именно на основе таких изданий мы можем формировать чувства национального самосознания, патриотизма и гордости за нашу страну.

Книга издана в 1744 году на польском языке. Раритетное издание было приобретено в Польше на антикварном рынке. Это уже третий экземпляр выдающегося правового документа. Два более поздних, на старо-белорусском языке, сейчас находятся в «Музее истории Могилева».

На протяжении почти трех столетий данный свод законов активно использовался для разрешения вопросов, начиная от административных, заканчивая уголовными. Подтверждением тому – многочисленные закладки и пометки на полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.