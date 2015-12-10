Нобелевскую премию по литературе 10 декабря в Стокгольме вручили белорусской писательнице Светлане Алексиевич

Новости Швеции. Нобелевскую премию по литературе 10 декабря в Стокгольме вручили писательнице Светлане Алексиевич. Гражданка Беларуси получила ее впервые в истории. По профессии журналист, Алексиевич стала печататься с середины семидесятых прошлого века.

Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва». Ее произведения посвящены жизни позднего СССР и постсоветской эпохи. С начала 2000-х писательница жила на Западе, а два года назад вернулась в Беларусь. Награждение нобелевских лауреатов традиционно проходит 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля. Размер премии составляет 8 миллионов шведских крон — это около миллиона долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.