Прямой эфир

Нобелевскую премию по литературе 10 декабря в Стокгольме вручили белорусской писательнице Светлане Алексиевич

10 декабря 2015 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Нобелевскую премию по литературе 10 декабря в Стокгольме вручили писательнице Светлане Алексиевич. Гражданка Беларуси получила ее впервые в истории. По профессии журналист, Алексиевич стала печататься с середины семидесятых прошлого века.

Наибольшую известность получили ее книги в жанре художественно-документальной прозы «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва». Ее произведения посвящены жизни позднего СССР и постсоветской эпохи. С начала 2000-х писательница жила на Западе, а два года назад вернулась в Беларусь. Награждение нобелевских лауреатов традиционно проходит 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля. Размер премии составляет 8 миллионов шведских крон — это около миллиона долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Нобелевская премия

Другие новости рубрики

Все новости
III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь
10 декабря 2015 17:14

III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь

В Минске девушка сбежала от контролеров, выбравшись через окно троллейбуса
10 декабря 2015 17:12

В Минске девушка сбежала от контролеров, выбравшись через окно троллейбуса

Специальная акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железной дороге стартовала на Минщине
10 декабря 2015 14:53

Специальная акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железной дороге стартовала на Минщине