Психолингвистическую экспертизу планируют внедрить в Беларуси

Новости Беларуси. В борьбе с экстремизмом и терроризмом важно сыграть на опережение. И одним из эффективных методов такой профилактики может стать психолингвистическая экспертиза. Возможности ее применения в Беларуси 10 декабря обсуждали специалисты в Минске.

Суть экспертизы — в тандеме двух специалистов: психолога и лингвиста, которые отслеживают и оценивают признаки экстремистского характера в речи и в различных источниках информации. Планируется, что обучаться белорусские эксперты будут в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Овсиюк, заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз - главный государственный судебно-медицинский эксперт Республики Беларусь:

Что касается психолого-лингвистических экспертиз, здесь работаем на упреждение, потому что они в большей степени связаны с такими негативными проявлениями, которые сейчас в мире все больше нарастают, как экстремизм, терроризм, вражда на национальной почве, на расовой. И пока, слава богу, Республику Беларусь это не затронуло, однако вокруг нашей страны как раз эти негативные тенденции начинают процветать.

Кроме того, в Беларуси уже активно используют психофизиологические экспертизы. Проводятся они с помощью полиграфа и в основном применяются при работе с потерпевшими от насилия. Метод уже хорошо зарекомендовал себя при работе с детьми.

Вайва Мартинкене, директор государственной службы судебной психиатрии при Министерстве здравоохранения Литовской Республики:

Есть некоторые вопросы, которые мы не решаем в литовской судебной психиатрии. Это психофизиологические исследования с применением полиграфа. Этого у нас нет. И, конечно, будет очень интересно узнать об опыте работы в этой среде.

Сергей Шипшик, заместитель начальника Южного регионального центра судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации:

Нас интересует опыт в использовании психологов при опросе детей. Очень трудно не оценивать исследования, которые проводятся экспертами Беларуси, поскольку здесь главное, конечно же, это защита интересов ребенка.