Николай Карпенков о части 3214: мальчишка, который сюда попадает в 18-летнем возрасте, в 20 лет выходит настоящим спецназовцем

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Важнее темы, чем военно-патриотическое воспитание нашей молодежи, я считаю, что на данный момент нет. Трудности, которые у нас сейчас есть, мы их и сегодня, и завтра, и послезавтра решим – сил и подготовки у нас на это хватит. Но самое главное – это будущее, за которое мы сражаемся. А будущее – это именно наши дети. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос сильный, крепкий, здоровый, подготовленный, здоровый. Здоровый не только физически, но и морально и нравственно. Это самое важное. Поэтому здесь мы будем готовить настоящих патриотов нашей Родины. Вы сегодня окунулись в атмосферу воинской части 3214, бригады специального назначения. Вы чувствуете, какой здесь спецназовский дух? Любой молодой мальчишка, который сюда попадает в 18-летнем возрасте, в 20 лет выходит отсюда настоящим спецназовцем и по жизни несет в себе правое дело в сердце. И какая бы ситуация ни сложилась, он всегда придет на помощь, он всегда будет в первых рядах. И даже глава государства говорит, что вот эти военнослужащие, которые отслужили во внутренних войсках воинской части 3214, должны быть на особом контроле. И они наш самый главный и основной резерв. В трудную минуту они всегда будут здесь. Поэтому все, что есть, этот ментальный дух 3214 мы хотим вложить в наших детей. И мы уверены, что они станут юными спецназовцами буквально через год.

Тему военно-патриотического воспитания молодежи 2 октября разовьет политический обозреватель Григорий Азаренок в эксклюзивном интервью с командующим внутренними войсками. Смотрите передачу «Азарёнок. Тайные пружины политики 2.0» в вечернем выпуске.