Большая реконструкция ожидает южную часть парка Дружбы народов

Новости Беларуси. Обновят дорожки, восстановят фонтан вблизи улицы Кульман, установят новое детское оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Обновят дорожки, восстановят фонтан вблизи улицы Кульман, установят новое детское оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Также высадят деревья и кустарники. А для выгула собак создадут специальные площадки. Проект строительства обсуждается с местными жителями. Первая такая встреча прошла в минувшую пятницу. Предложения и просьбы горожан учли и внесли изменения в проект. Так, от идеи строительства физкультурно-оздоровительного комплекса отказались, оставят место для отдыха и проведения пикников.
Уже в конце месяца выберут проектировщика. Затем готовый эскиз размесят на сайте администрации. И только после согласования с местными жителями приступят к реализации проекта.
Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района:
На территории парка размещены различные трансформаторные сооружения. Это создает повышенный шум для тех, кто там проживает. Сейчас уже совсем другие нормы проектирования и строительства. Предлагается новую построить, старую снести, все трансформаторное оборудование будет в одном помещении.