Большая реконструкция ожидает южную часть парка Дружбы народов

Новости Беларуси. Обновят дорожки, восстановят фонтан вблизи улицы Кульман, установят новое детское оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также высадят деревья и кустарники. А для выгула собак создадут специальные площадки. Проект строительства обсуждается с местными жителями. Первая такая встреча прошла в минувшую пятницу. Предложения и просьбы горожан учли и внесли изменения в проект. Так, от идеи строительства физкультурно-оздоровительного комплекса отказались, оставят место для отдыха и проведения пикников.

Уже в конце месяца выберут проектировщика. Затем готовый эскиз размесят на сайте администрации. И только после согласования с местными жителями приступят к реализации проекта.