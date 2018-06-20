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Не нужно думать, куда девать старые телевизоры и холодильники: в Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов

20 июня 2018 15:41
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Новости Беларуси. Разумно и с акцентом на окрестности. В Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов, согласно всем экостандартам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не нужно думать, куда девать старые телевизоры и холодильники: в Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов-1

Седьмой год здесь реализуют специальный экологический проект Евросоюза. Сейчас населению не нужно ломать голову над тем, куда девать старые телевизоры и холодильники. Постепенно привыкают люди и к культуре отдельного сбора мусора.

Не нужно думать, куда девать старые телевизоры и холодильники: в Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов-4

Не нужно думать, куда девать старые телевизоры и холодильники: в Пуховичском районе открыли площадку для сбора вторичных отходов-6

# Мусор # общество # Фотофакт

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