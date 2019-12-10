«Я готовилась не зря». Стал известен победитель конкурса «Студент года»

Новости Беларуси. Десятка лучших из трёх сотен. В Беларуси разрешилась интрига Республиканского конкурса «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Десятка лучших из трёх сотен. В Беларуси разрешилась интрига Республиканского конкурса «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его финал прошел в Минске. Участники представляли 10 вузов. Это университеты Витебска, Могилёва, Барановичей, Полоцка. А также столицы.
Жюри предстояло оценить творческие способности конкурсантов, их участие в жизни страны. Лучших выбирали, в том числе и по успеваемости. В итоге титул достался Дарье Павловской – студентке Барановичского госуниверситета.
Дарья Павловская, победитель республиканского конкурса «Студент года»:
Я была настолько далека от сцены. И сейчас это второй раз, когда я стояла на сцене (первый раз — это областной этап). Я сейчас в восторге, что у меня это получилось. Я готовилась не зря. И вот он – результат.
Жюри отметило разносторонность конкурсантки. В качестве приза её ожидает тур по Европе.