Прямой эфир

«Я готовилась не зря». Стал известен победитель конкурса «Студент года»

10 декабря 2019 21:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десятка лучших из трёх сотен. В Беларуси разрешилась интрига Республиканского конкурса «Студент года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я готовилась не зря». Стал известен победитель конкурса «Студент года»-1

Его финал прошел в Минске. Участники представляли 10 вузов. Это университеты Витебска, Могилёва, Барановичей, Полоцка. А также столицы.

«Я готовилась не зря». Стал известен победитель конкурса «Студент года»-4

Жюри предстояло оценить творческие способности конкурсантов, их участие в жизни страны. Лучших выбирали, в том числе и по успеваемости. В итоге титул достался Дарье Павловской – студентке Барановичского госуниверситета. 

«Я готовилась не зря». Стал известен победитель конкурса «Студент года»-7



Дарья Павловская, победитель республиканского конкурса «Студент года»:
Я была настолько далека от сцены. И сейчас это второй раз, когда я стояла на сцене (первый раз — это областной этап). Я сейчас в восторге, что у меня это получилось. Я готовилась не зря. И вот он – результат. 

Жюри отметило разносторонность конкурсантки. В качестве приза её ожидает тур по Европе. 

# Студенты # общество # Дарья Павловская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Послание с небес. Воздушный шарик из Германии с запиской приземлился в саду у белорусов
10 декабря 2019 20:45

Послание с небес. Воздушный шарик из Германии с запиской приземлился в саду у белорусов

«И умные, и красивые, и спортивные». В Минске выбирают «Студента года»
10 декабря 2019 19:35

«И умные, и красивые, и спортивные». В Минске выбирают «Студента года»

На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания
10 декабря 2019 15:52

На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания