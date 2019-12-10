«Я готовилась не зря». Стал известен победитель конкурса «Студент года»





Дарья Павловская, победитель республиканского конкурса «Студент года»:

Я была настолько далека от сцены. И сейчас это второй раз, когда я стояла на сцене (первый раз — это областной этап). Я сейчас в восторге, что у меня это получилось. Я готовилась не зря. И вот он – результат.



Жюри отметило разносторонность конкурсантки. В качестве приза её ожидает тур по Европе.