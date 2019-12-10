На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания

Новости Беларуси. Портативным оборудованием заменят павильоны для продажи билетов на проезд и жетонов метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью устройства можно будет пополнить бесконтактную смарт-карту и приобрести проездной талон. Уже в первой половине 2020-го билетные киоски будут тестировать на столичных маршрутах.

Михаил Слодинский, заместитель главного инженера по информационным технологиям Минсктранса:

Пассажиры могут подойти к нему и посредством банковской карточки произвести пополнение наших проездных документов. Второй проект – создание системы удаленного пополнения проездных документов. На данный момент мы ведем переговоры с разными IT-организациями, чтобы они предложили нам устройства активации проездных документов и создание системы Ерипа.