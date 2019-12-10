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На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания

10 декабря 2019 15:52
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Новости Беларуси. Портативным оборудованием заменят павильоны для продажи билетов на проезд и жетонов метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания-1

С помощью устройства можно будет пополнить бесконтактную смарт-карту и приобрести проездной талон. Уже в первой половине 2020-го билетные киоски будут тестировать на столичных маршрутах.

На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания-4

Михаил Слодинский, заместитель главного инженера по информационным технологиям Минсктранса:
Пассажиры могут подойти к нему и посредством банковской карточки произвести пополнение наших проездных документов. Второй проект создание системы удаленного пополнения проездных документов. На данный момент мы ведем переговоры с разными IT-организациями, чтобы они предложили нам устройства активации проездных документов и создание системы Ерипа.

На минских остановках установят билетные киоски самообслуживания-7



Также в 2020 году в Минске планируют расширить оплату проезда в наземном транспорте банковской карточкой. Такое техническое решение доступно пока только на трамвайном маршруте №6 и в столичной подземке. 

В Беларуси расширили возможности оплаты с помощью QR-кода и мобильного телефона

# Общественный транспорт # общество # Михаил Слодинский # Фотофакт

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