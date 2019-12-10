«И умные, и красивые, и спортивные». В Минске выбирают «Студента года»

Новости Беларуси. «Студента года» выбирают в Минске. Финал национального конкурса проходит в столичном Дворце культуры. На это звание претендуют 10 человек, все они прошли отборы в своём регионе. На прямую связь со студией СТВ выходит Дмитрий Боярович.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

«Студент года» – это не просто конкурс. Это целое шоу. Длилось оно три часа. Поэтому есть, о чем рассказать.

Студенты демонстрировали жюри себя, отвечали на вопросы. Участникам нужно было проявить себя и в ораторском мастерстве. Ну и конечно же, в творческом номере.





Юлия Зинкевич, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

В учебе ребята имеют балл за успеваемость не ниже 8,5. Это также участие в конференциях, олимпиадах, характеристики с места учебы. Многие ребята даже работают еще. Т.е. это различные критерии. Ребята и умные, и красивые, и спортивные, и творческие.

Участники представляли сразу несколько городов. Это Барановичи, Могилев, Витебск, Полоцк. И конечно же, Минск. Здесь ребята из университета культуры, БГУИР, меда. Будущие врачи, программисты, аграрии, учителя. К шоу ребята готовились почти неделю. Из 10 участников – 6 девушек.