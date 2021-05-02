«Я ещё мало побыл, 24 дня». Кого мобилизовали на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС?

Новости Беларуси. На передовой в Чернобыле оказались и самые обычные жители Союза. Те, которые раньше и не задумывались о том, какую беду может принести мирный атом, вышедший из-под контроля. Об этом сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Александр Семенович Ломако из деревни Паздерки Минского района в 1986-м работал водителем молоковоза. Внезапно пришла повестка. Куда командируют, в ней не сообщалось.

Александр Ломако, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Работали в Хойниках, на железной дороге. Отсев был, песком дороги посыпали, чтобы пыль эту не поднимало. Каждый день давали новую одежду, чистую. Я еще мало побыл, 24 дня.

Радиацию глазом не увидишь. Какие последствия для здоровья она принесет, тоже не предугадаешь. Александру Семеновичу повезло: тогда молодой организм спокойно перенес командировку под Чернобыль. Вернулся в родные Паздерки – опасных для жизни приключений как будто и не было. Сразу приступил к работе на молоковозе.