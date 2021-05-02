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«Я ещё мало побыл, 24 дня». Кого мобилизовали на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС?

02 мая 2021 06:21
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Новости Беларуси. На передовой в Чернобыле оказались и самые обычные жители Союза. Те, которые раньше и не задумывались о том, какую беду может принести мирный атом, вышедший из-под контроля. Об этом сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Александр Семенович Ломако из деревни Паздерки Минского района в 1986-м работал водителем молоковоза. Внезапно пришла повестка. Куда командируют, в ней не сообщалось. 

«Я ещё мало побыл, 24 дня». Кого мобилизовали на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС?-1

Александр Ломако, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:
Работали в Хойниках, на железной дороге. Отсев был, песком дороги посыпали, чтобы пыль эту не поднимало. Каждый день давали новую одежду, чистую. Я еще мало побыл, 24 дня.

«Я ещё мало побыл, 24 дня». Кого мобилизовали на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС?-4

Радиацию глазом не увидишь. Какие последствия для здоровья она принесет, тоже не предугадаешь. Александру Семеновичу повезло: тогда молодой организм спокойно перенес командировку под Чернобыль. Вернулся в родные Паздерки – опасных для жизни приключений как будто и не было. Сразу приступил к работе на молоковозе. 

«Я ещё мало побыл, 24 дня». Кого мобилизовали на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС?-7

Александр Ломако:
Сразу не почувствовал. Теперь чувствуется – под старость все болит, кости. Мне и так вторую группу дали.

«Все понимали, что это беда». Белорус вспоминает, как обеспечивали чистой водой население после взрыва в Чернобыле – читайте здесь.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Ломако # Вероника Сайко # Фотофакт

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