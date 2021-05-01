«Все понимали, что это беда». Белорус вспоминает, как обеспечивали чистой водой население после взрыва в Чернобыле

Новости Беларуси. Чернобыльская катастрофа. 35 лет спустя на место трагедии толпами съезжаются туристы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Каждый год зарубежный кинематограф выпускает новые фильмы и сериалы. Не обходится без художественного вымысла и спецэффектов. Но мы решили взглянуть на те события глазами очевидцев – ликвидаторов, которым пришлось пожертвовать здоровьем, чтобы защитить других.

Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий.

Свидетелями страшных последствий стали сотни тысяч человек. В ряды ликвидаторов мобилизовали людей со всего СССР. Многие сначала даже не догадывались, куда их командируют. Они были далеки от военной сферы, но в итоге оказались на передовой.

Уже в первые дни после трагедии стало ясно: масштабы катастрофы огромны. Ядовитые пары разносили загрязненные облака. Они добрались до 17 стран. Последствия нужно было срочно минимизировать. Особенно для людей, которые оставались жить на опасной территории. Владимир Михайлович Бурдыко стал одним из тех, благодаря кому жители близлежащих населенных пунктов смогли получать чистую воду.

Владимир Бурдыко, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

С 1985 года я был переведен на работу из борисовской «Сельхозхимии» в Министерство сельского хозяйства, в Главное управление механизации сельского хозяйства. Там был отдел механизации животноводства. А в 1986 году, поскольку я имел опыт по организации работ в совхозе, пять лет, а больше всего в борисовской «Сельхозхимии» – заготовка торфа, культуртехнические работы, внесение органики, минеральных удобрений – надо было организовывать работы по всему району. Когда случилась эта беда в 1986 году, я был направлен, периодически командировался на заседания штабов в Хойники, а также координировал работу тех бригад, которые со всей страны собирались там работать.

Надо было выполнять работы сначала по тампонированию скважин, а потом по прокладке водопроводов в 30-километровой зоне для обеспечения жизнедеятельности населения, которое там еще проживало, и для обустройства их жизни в других районах. Сначала на самой станции работали, а потом стали разбираться, что же нужно сделать, как защитить. Ученые предложили: нужно в первую очередь защитить воду, подземные источники от попадания туда радиоактивных элементов. Поскольку в главке механизации мы курировали «Промбурвод» и другие организации, которые занимались строительством скважин, естественно, они должны были и затампонировать их, чтобы ликвидировать возможность загрязнения подземных вод.

Конечно, Владимир Михайлович не был в числе тех ликвидаторов, кто разгребал завалы или строил саркофаг прямо над реактором. В непосредственной близости от места происшествия он не работал. Пробыл в общей сложности на загрязненных территориях около трех месяцев. Работал вахтами по неделе в Брагине, Наровле, Хойниках.

Владимир Бурдыко:

Мы выполняли все рекомендации: баня, питание. Зашкаливали индивидуальные дозиметры, которые мы получали. Конечно, это в какой-то степени повлияло. Теперь это сказывается. Уже мало осталось из тех, кто там вместе работал. Белашов, начальник отдела, Кравчук Николай, вместе работали, Фофанов Вася – они умерли. Никакой паники не было, все были послушные. Людей надо организовать, правильно сказать, что им делать. Они все это делали и понимали, что это беда. Владимир Михайлович уверен: если бы, не дай бог, случилась подобная катастрофа, не раздумывая вновь вступил бы в ряды ликвидаторов. А вот ради развлечения в зону отчуждения не поехал бы.

Владимир Бурдыко:

К этому надо относиться более осмотрительно. Лучше на что-нибудь другое посмотреть, чем вспоминать об этой беде. Для Владимира Михайловича та поездка по загрязненным городам была обычной командировкой – по крайней мере, по документам. Поэтому о денежных премиях за опасную работу и речи не было.