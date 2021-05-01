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«Президент не зря прожил этот день». Посмотрите, как Александр Лукашенко 1 Мая рубил дрова

01 мая 2021 17:24
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Новости Беларуси. Видео из Telegram-канала «Пул Первого». Здесь опубликовали кадры, как Александр Лукашенко провел 1 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Президент не зря прожил этот день». Посмотрите, как Александр Лукашенко 1 Мая рубил дрова-1

Как и полагается в Праздник труда, Президент занят работой. Глава государства рубил дрова. Результат впечатляет.

«Президент не зря прожил этот день». Посмотрите, как Александр Лукашенко 1 Мая рубил дрова-4

«Президент не зря прожил этот день». Посмотрите, как Александр Лукашенко 1 Мая рубил дрова-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слей «сливам» своим, попроси, чтобы туда слили, чтобы наши невероятные знали и народ, что Президент не зря прожил этот день труда и отдыха.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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