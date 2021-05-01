Что такое писачок и как его сделать из велосипедного ниппеля? Накануне Пасхи побывали в школе ремёсел

Новости Беларуси. Что общего между сырыми яйцами, пчелиным воском и ниппелем от велосипеда? Узнать ответ на этот вопрос можно в Быховской детской школе художественных ремесел и искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение всей недели здесь давали мастер-классы, где с помощью на первый взгляд несовместимых вещей яйца наряжают в праздничные узоры. Как сделать оригинальный пасхальный сувенир, расскажет Юлия Мычка.

Самое замысловатое в этом деле – смастерить писачок. Идеальный вариант – сделать его из велосипедного ниппеля. Кстати, такую идею учителю школы ремесел Анжелике Быстровой подсказал муж. Латунь долго держит температуру, что для росписи важно. Опускали в тарелку с рисом и хранили под иконой. Что помогало нашим бабушкам сохранить сырое яйцо до следующей Пасхи?

Какие символы у нас связаны с Пасхой? Вербочка, еще церковь с крестами, христианский символ – рыбу можно изобразить. Можно изобразить символ бесконечности – замкнутую волну.

Рисунок наносится расплавленным воском, лучше всего пчелиным. Все это, а еще немного любви, терпеливости и внутреннего покоя. Без последнего ингредиента хрупкий замысел может лопнуть в прямом смысле слова.

– Спешишь потому что.

– Да, так. Я вам предлагаю прийти завтра и не спеша все это сделать.

Анжелика Быстрова, учитель Быховской детской художественной школы ремесел и искусств:

Приходят совершенно разные люди. Приходят дети, ученики приводят своих друзей, которые слышали о нас: «А вот я расписала, а вот пойдем, а там можно приходить». И вот они приходят. Приходят по объявлению взрослые разных возрастных категорий, преимущественно, конечно, среднего, молодого возраста. А движет, наверное, стремление к чему-то новому, интерес. Городок маленький, и плюс у нас репутация людей, которые возрождают ремесла. То есть если хотите иметь дело с ремеслами традиционными белорусскими, идите в школу ремесел.

Елена Беденко, жительница Быхова:

У нас в школе художественных ремесел очень часто проходят различные мастер-классы, и мне это очень нравится. Здесь вот и по соломке проходили. Я всегда посещаю, надо приобщаться к прекрасному.

Яйца с восковым рисунком опускают в краску, промокают салфеткой, а после выпаривают. Воск тает, а на его месте появляются задуманные мастером узоры. И такая кропотливая работа действует лучше, чем антидепрессанты.