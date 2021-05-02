«Из года в год в эти радостные дни создаётся особое настроение приближающегося чуда». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым. Слова главы государства приводятся в пресс-службе Президента.
Поздравление со Светлым Воскресением Христовым
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.
Пасха для всего христианского мира – символ торжества веры, жизни и справедливости.
Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.
Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.
Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.
Александр Лукашенко.