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«Из года в год в эти радостные дни создаётся особое настроение приближающегося чуда». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой

02 мая 2021 06:14
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым. Слова главы государства приводятся в пресс-службе Президента.

Поздравление со Светлым Воскресением Христовым

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.

Пасха для всего христианского мира – символ торжества веры, жизни и справедливости.

Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.

Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.

Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.

Александр Лукашенко.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко

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