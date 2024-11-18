Лукашенко – Анохину: надо двигаться. Никакого торможения со стороны Беларуси не будет

Беларуси и Смоленской области надо двигаться и включать в сотрудничестве дополнительные скорости. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Василием Анохиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации из этого российского региона часто бывают в Беларуси с визитами. Близкое соседство – от Минска до Смоленска всего-навсего 350 километров – играет на руку партнерам, позволяя развивать экономические отношения более быстрыми темпами и иметь цифры товарооборота под 5 миллиардов долларов (опыт прошлых лет). Лукашенко: товарооборот между Беларусью и Смоленском нужно вернуть на уровень в 5 млрд долларов – подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо двигаться. Ни в коем случае я не говорю о торможении, торможения никакого нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость. Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости, чтобы те, которые за нами идут, не растоптали нас. Развивать тесные и, главное, прочные экономические связи – одна из главных задач союзного тандема. Тем более, что белорусы для достижения этой цели не видят никаких преград. Даже расстояние не помеха. Пример тому – налаженное взаимодействие с Приморским краем, Сахалином, Якутией. Что уж тогда говорить о самых ближайших соседях.