Лукашенко – Анохину: надо двигаться. Никакого торможения со стороны Беларуси не будет
Беларуси и Смоленской области надо двигаться и включать в сотрудничестве дополнительные скорости. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Василием Анохиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегации из этого российского региона часто бывают в Беларуси с визитами. Близкое соседство – от Минска до Смоленска всего-навсего 350 километров – играет на руку партнерам, позволяя развивать экономические отношения более быстрыми темпами и иметь цифры товарооборота под 5 миллиардов долларов (опыт прошлых лет).
Лукашенко: товарооборот между Беларусью и Смоленском нужно вернуть на уровень в 5 млрд долларов – подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо двигаться. Ни в коем случае я не говорю о торможении, торможения никакого нет и не будет со стороны Беларуси. Но скорость. Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости, чтобы те, которые за нами идут, не растоптали нас.
Развивать тесные и, главное, прочные экономические связи – одна из главных задач союзного тандема. Тем более, что белорусы для достижения этой цели не видят никаких преград. Даже расстояние не помеха. Пример тому – налаженное взаимодействие с Приморским краем, Сахалином, Якутией. Что уж тогда говорить о самых ближайших соседях.
Василий Анохин, губернатор Смоленской области России:
Ключевое, в чем заинтересованы и белорусская сторона, и мы как регион, – это в первую очередь взаимодействие в сфере промышленности. У нас много кооперационных связей. Как на территории Беларуси, так и на территории Смоленской области много предприятий, которые выстраивают общие кооперационные цепочки для готовой продукции, которая потом экспортируется. В первую очередь мы поговорили о реализации инвестиционных проектов МАЗа (Минского автомобильного завода) на территории Смоленской области, связанных с перронными автобусами, с обустройством сервисного центра. Также обсудили реализацию проекта в области сельхозмашиностроения совместно с предприятием «Бобруйскагромаш». Это тоже значимо, важно, наши аграрии используют более 70 % техники белорусского производства. По Минскому автомобильному заводу могу сказать, что мы за предыдущие полтора года приобрели порядка 55 автобусов для нашей маршрутной сети. Также порядка 60 единиц техники для дорожной техники МАЗа.
Намерены стороны развивать сотрудничество и в сфере сельского хозяйства, которое занимает значительную долю совместного товарооборота. Заинтересованы партнеры в белорусском рапсе и льне.