Я добиваюсь своих целей, но никогда не иду по головам! Большой разговор с Боженой Еремич

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – Божена Еремич. Я добиваюсь своих целей, но я не иду никогда по головам

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

От кого у вас такая склонность к авантюризму? В кого вы: в маму, в папу? Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Я добиваюсь своих целей, если я чего-то очень хочу, обязательно это сделаю и меня ничто не остановит. Но я не иду никогда по головам. У меня в семье воспитывали так, что мы все под Богом, никогда не надо никому делать зла. То, что я целеустремленная, – действительно. Это отмечают многие, я это в себе ощущаю. А в кого я? Наверное, сочетание и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. А родители у меня – простые рабочие. Папа работал станочником на мебельной фабрике, а мама – дворником, ухаживала за бабушкой. Они мне всегда прививали, чтобы я была целеустремленной, получала образование. Об опеке над двоюродной сестрой и верующей семье Александр Осенко:

Вы один ребенок в семье?

Божена Еремич:

Родной ребенок – я одна, но у меня есть двоюродная сестра. У нее умерли родители. Это дочка родного брата моей мамы. Умерли мама и папа, мои родители стали опекунами, когда ей было 14 лет. У нас восемь месяцев разницы, мы ровесницы. Мы всегда были вдвоем, лето всегда вместе проводили. Мои родители очень добрые, смелые. У меня очень верующая семья, особенно бабушка. Я из Гродно. Мои родители католики, и они всегда прививали мне веру в Бога, мы всегда вместе ходили по воскресеньям в костел всей семьей, с бабушкой. Александр Осенко:

Помните свой первый поход в костел? Божена Еремич:

Нет. Первый визит был, когда меня крестили. До 8 класса я хотела быть артисткой

Александр Осенко:

Кем вы хотели стать в детстве? Божена Еремич:

До 8 класса я хотела быть артисткой. Очень хотела, мне так все это нравилось! Александр Осенко:

У вас практически все получилось. Божена Еремич:

Я так не считаю, конечно. Даже не знаю, как правильно сказать, какую роль я играю, потому что у всех людей социальных ролей много. Но в моем случае у меня тоже много всего разностороннего. Возглавляю учреждение образования в сфере культуры, также учусь в аспирантуре. Александр Осенко:

Хотели быть артисткой, а получилось?.. Божена Еремич:

Я хотела быть артисткой, потому что меня очень часто в школе привлекали к разным мероприятиям: провести, спеть, станцевать. Также я обучалась в музыкальной школе по классу фортепиано. Выступала, всем нравилось, мне это было очень приятно. Оттуда у меня это пошло. Но время прошло, пыл поугас. Наши родители на нас очень влияют. И я все-таки пришла к тому, что хочу поступать на юридический факультет, хочу стать прокурором, или адвокатом, или судьей. Александр Осенко:

Из артисток сразу в прокуроры. Божена Еремич:

Было именно так, без промежуточных инстанций. Об учебе в Гродненском университете им. Янки Купалы Александр Осенко:

Где учились?

Божена Еремич:

Я поступила в Гродненский университет имени Янки Купалы, хотела продолжать жить в Гродно, мне нравился наш город, нравились наши люди, поэтому я продолжала учиться там. Я считала и считаю, что это замечательный университет с хорошей подготовкой специалистов. Я поступила, отучилась и первые два курса очень хотела идти куда-то в правоохранительные органы. Но шло время, я стала увлекаться научной деятельностью в университете, общественной деятельностью, участвовала во всех конкурсах. И пришла к тому, что на четвертом курсе решила поступать в магистратуру. Руководство университета предложило параллельно преподавать. Я преподавала историю государства и права, международное право, общую теорию права. Александр Осенко:

Сколько преподавали? Божена Еремич:

Год. Как начала участвовать в конкурсах красоты?

Александр Осенко:

Юриспруденция, международное право и Национальная школа красоты… Божена Еремич:

Я считаю, что все-таки к сфере красоты была причастна с университетских лет. Несмотря на то, что я очень старалась учиться и закончила университет с отличием, я участвовала в разных конкурсах, в том числе «Мисс и мистер университет». В городе был конкурс красоты, я тогда не победила, но дали какую-то номинацию. Также меня приглашали на разные съемки, показы. Я в этом всем принимала участие, мне нравилось. Но я никогда не думала, что моя жизнь так повернется. Откуда прививка от звездной болезни?

Божена Еремич:

Мои родители всегда говорили: жизнь такая штука, сегодня так, завтра по-другому, послезавтра может кто-то заболеть, надо помочь. С тобой может случиться в любой момент всякое. Никогда мне даже мысль в голову не приходила, чтобы как-то звездить. Даже неловко об этом говорить, потому что ничего такого я еще не сделала. Я считаю, что у меня еще все впереди. Я должна еще трудиться и трудиться, чтобы доказать семье, государству, людям, которые в меня поверили. Александр Осенко:

А себе надо доказывать? Или себе вы уже все доказали? Божена Еремич:

Нет, конечно. Каждый день – это развитие. Я каждый день себя в чем-то ломаю, чтобы что-то сделать действительно стоящее. Я в первую очередь хочу, чтобы мной гордились мои родные. Я очень стараюсь, очень их люблю. Они меня никогда особо не хвалят, и я им за это признательна. Никакой звездности – все время надо работать и работать. Я стараюсь этому соответствовать. Что сегодня Национальная школа красоты и каково быть директором такого учреждения

Александр Осенко:

Директор Национальной школы красоты. Как дается работа? Как коллектив воспринял? Божена Еремич:

Я объективно оценивала всю ответственность и задачи, которые передо мной ставились. Меня приглашали разные и высшие должностные лица, объясняли весь спектр задач, целей. Александр Осенко:

Что такое сейчас Национальная школа красоты? Это моделинг или что-то еще? Божена Еремич:

Национальная школа красоты – это не просто моделинг. Это учреждение образования, в котором наших учеников мы обучаем красоте, но красоте во всех смыслах: внутренней, внешней. Александр Осенко:

Только дети? Божена Еремич:

Вообще, у нас нет возрастных ограничений. Есть только минимальная планка – это три года. Александр Осенко:

Я мог бы еще?

Божена Еремич:

Конечно! Приглашаем вас на мастер-классы, на обучение, если будет желание. У нас есть группа 21+. Там сейчас в основном женщины, пока мужчины не приходили. Но мы будем надеяться, что получится открыть мужскую группу. Мы обучаем женщин основам макияжа, парикмахерскому искусству, дефиле. Вообще к нам обращались мужчины из вашей сферы. Им было интересно, как правильно накладывать грим в кадре. Поэтому это актуально для мужчин, особенно творческой профессии. Когда ученики приходят уже на профессиональную подготовку (у нас набор с 16 лет), помимо всех эстетических дисциплин, есть даже основы права, основы охраны труда и основы экономики, чтобы человек азы постиг у нас в учреждении. Набор достаточно небольшой. 50 человек, если говорить про профподготовку. Александр Осенко:

Какой кастинг? Божена Еремич:

Кастинг серьезный. Внешние данные – это основа в нашей профессии. Может, некоторые считают, что конкурсы красоты, как за рубежом сейчас, превращаются во что-то… У нас традиционная красота белорусской женщины, белорусского мужчины. Мы этому следуем, соответствуем и прививаем это нашей молодежи. «Мое место силы там, где моя семья»

Божена Еремич:

Мое место силы там, где моя семья, мои родные. Нет какой-то принципиальной локации. Именно семья – мое место силы. Где они, там и место силы. Александр Осенко:

С детства семья, храм? И это по жизни? Божена Еремич:

Да. Я думаю, это было, есть и всегда будет со мной. Александр Осенко:

Это наши белорусские традиционные ценности. Быть делегатом ВНС – это серьезный шаг

Александр Осенко:

Вы делегат Всебелорусского народного собрания. Какая мера ответственности? Божена Еремич:

Стала делегатом Всебелорусского народного собрания благодаря тому, что депутаты Минского городского Совета депутатов входят в полном составе. Избрали – это двойная ответственность. Для меня, безусловно, это серьезный шаг. И мне не хочется подвести ни избирателей, ни тот государственный орган. Это же высший орган народовластия. Мне не хочется его подвести. Как говорил Президент на Всебелорусском народном собрании, важно, чтобы каждый мог свое мнение высказать на любой вопрос. Прошло 7-е Всебелорусское народное собрание, первое ВНС в роли конституционного органа. И было рассмотрено два важнейших вопроса: Концепция национальной безопасности и принята Военная доктрина. Вопросы колоссальной важности – это без преувеличения. И очень важно было, чтобы люди максимально оценивали, прочитали эти проекты, ознакомились и проголосовали. Александр Осенко:

Вы очень глубоко погружены. Откуда эти познания? Божена Еремич:

Я обучаюсь в аспирантуре Белорусского государственного университета. Я продолжаю обучение и пишу кандидатскую диссертацию, тема как раз – «Конституционный и правовой статус Всебелорусского народного собрания». Тема важная, актуальная, о ней я могу говорить очень долго. Но я очень рада, что настолько интересная тема и очень отличается своей новизной. О международных конкурсах в условиях санкций Александр Осенко:

Международные конкурсы с учетом санкций. Есть какие-то контакты? Санкции влияют на ваш бизнес?