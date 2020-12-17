18 декабря в Минске открываются новогодние ярмарки. Вот что там будут продавать

Новости Беларуси. В пятницу, 18 декабря, в Минске открываются новогодние ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом сезоне они пройдут на двух площадках: у Дворца спорта и на Октябрьской площади.
Новости Беларуси. В пятницу, 18 декабря, в Минске открываются новогодние ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом сезоне они пройдут на двух площадках: у Дворца спорта и на Октябрьской площади.
Так, у Дворца Республики вдоль проспекта Независимости установили 12 павильонов, где будут продавать еду и новогодние украшения и сувениры. А у Дворца спорта традиционно установили 20 деревянных домиков-шале.
Помимо продажи будет организована и культурно-развлекательная программа.
Пройдут ярмарки до 14 января. В новогоднюю ночь торговля продлится до четырех утра.