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18 декабря в Минске открываются новогодние ярмарки. Вот что там будут продавать

17 декабря 2020 20:48
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Новости Беларуси. В пятницу, 18 декабря, в Минске открываются новогодние ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В этом сезоне они пройдут на двух площадках: у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

18 декабря в Минске открываются новогодние ярмарки. Вот что там будут продавать-1

Так, у Дворца Республики вдоль проспекта Независимости установили 12 павильонов, где будут продавать еду и новогодние украшения и сувениры. А у Дворца спорта традиционно установили 20 деревянных домиков-шале.

18 декабря в Минске открываются новогодние ярмарки. Вот что там будут продавать-4

Помимо продажи будет организована и культурно-развлекательная программа.

Пройдут ярмарки до 14 января. В новогоднюю ночь торговля продлится до четырех утра.

# Новый год # общество # Фотофакт

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