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Игорь Король: «Мы впервые одновременно призывали подразделения в трёх районах территориальной обороны»

18 декабря 2020 06:53
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Новости Беларуси. В Могилевской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под руководством военного ведомства и местных органов власти сформировано стрелковое подразделение.

Игорь Король: «Мы впервые одновременно призывали подразделения в трёх районах территориальной обороны»-1

Его пополнили военнослужащие, призванные из запаса сразу трех административных районов. В течение ближайших дней подразделения пройдут слаживание и продемонстрируют навыки обращения со стрелковым оружием. На тренировке они противостоят незаконным вооруженным формированиям и диверсионным группам.

Игорь Король: «Мы впервые одновременно призывали подразделения в трёх районах территориальной обороны»-4

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:
Особенностью данной проверки являлось то, что мы впервые одновременно призывали подразделения в трех районах территориальной обороны. Также особенностью было применение этих подразделений – они уже применялись по зональному принципу. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считаю, что цели учения достигнуты. Мы получили – мы и прежде всего руководители местных исполнительных органов  достаточную практику для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях и обстановке.

Игорь Король: «Мы впервые одновременно призывали подразделения в трёх районах территориальной обороны»-7

На завершающем этапе комплексной проверки пройдет командно-штабное учение с участием территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Король # Фотофакт

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