Игорь Король: «Мы впервые одновременно призывали подразделения в трёх районах территориальной обороны»

Его пополнили военнослужащие, призванные из запаса сразу трех административных районов. В течение ближайших дней подразделения пройдут слаживание и продемонстрируют навыки обращения со стрелковым оружием. На тренировке они противостоят незаконным вооруженным формированиям и диверсионным группам.

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:

Особенностью данной проверки являлось то, что мы впервые одновременно призывали подразделения в трех районах территориальной обороны. Также особенностью было применение этих подразделений – они уже применялись по зональному принципу. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считаю, что цели учения достигнуты. Мы получили – мы и прежде всего руководители местных исполнительных органов – достаточную практику для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях и обстановке.