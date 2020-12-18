Игорь Король: «Мы впервые одновременно призывали подразделения в трёх районах территориальной обороны»
Новости Беларуси. В Могилевской области проходит комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под руководством военного ведомства и местных органов власти сформировано стрелковое подразделение.
Его пополнили военнослужащие, призванные из запаса сразу трех административных районов. В течение ближайших дней подразделения пройдут слаживание и продемонстрируют навыки обращения со стрелковым оружием. На тренировке они противостоят незаконным вооруженным формированиям и диверсионным группам.
Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил:
Особенностью данной проверки являлось то, что мы впервые одновременно призывали подразделения в трех районах территориальной обороны. Также особенностью было применение этих подразделений – они уже применялись по зональному принципу. Данное учение показало способность сил территориальной обороны выполнять поставленные задачи. Считаю, что цели учения достигнуты. Мы получили – мы и прежде всего руководители местных исполнительных органов – достаточную практику для выполнения задач территориальной обороны в любых условиях и обстановке.
На завершающем этапе комплексной проверки пройдет командно-штабное учение с участием территориальных войск под руководством заместителя губернатора Могилевской области.