С подарками навестят более 15 тысяч ребят. Новогодняя акция «Наши дети» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси 10 декабря будет дан старт новогодней акции «Наши дети». В 2020 году благотворительному марафону исполняется 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками традиционно станут крупные бизнесмены, представители власти, ведущих предприятий страны и, конечно же, дети – те, кто в канун Нового года нуждается в особом внимании. С долгожданными подарками и поздравлениями волонтеры навестят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приемных и опекунских семей по всей стране.

Яркой и запоминающейся кульминацией акции станут Главная елка во Дворце Республики и новогодний бал во Дворце Независимости. Приглашения на праздник получили около 4 000 детей.

Продлится марафон добрых дел до 10 января. Создавать для детей атмосферу волшебства в этом году взрослым придется с учетом эпидемиологической обстановки.