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Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января

18 декабря 2020 06:30
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Новости Беларуси. В Беларуси уже с 1 января 2021 года будет отменена госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что это решит проблему увязки ее уплаты с прохождением техосмотра.

Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января-1

Вместо государственной пошлины предполагается ввести транспортный налог в отношении организаций и физических лиц. При этом, по словам первого замминистра финансов, для более справедливого взимания налога предлагается ряд новшеств.

Так, ставки в сравнении с действующими могут снизиться в среднем на 25 % для физических лиц и 15 % для организаций. В том числе дополнительное снижение платежа произойдет и для отдельных категорий авто, исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством.

# Автозаконодательство # общество # Фотофакт

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