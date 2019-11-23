«Стоишь в немецкой форме – стыдно». Как на «Линии Сталина» отпраздновали День артиллериста

Новости Беларуси. 23 ноября на «Линии Сталина» было горячо – праздновали День артиллериста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивные зоны, милитари-анимация, выставка армейской техники, патриотические квесты. Кульминацией стала военно-историческая реконструкция боя за плацдарм на реке Проня. Все самое интересное в репортаже Анастасии Дехтяр.

Аромат солдатской каши и запах пороха смешались воедино. Вкусить армейский праздник приехали сотни гостей. Для тех, кто не побоялся выйти из зоны «комнатного» комфорта, 23 ноября подготовили программу горячих впечатлений.

Никита Баранов:

Я приехал из Мозыря. Хочу увидеть танки, как раньше воевали, что для этого делали.

Краткий курс молодого бойца и экспресс-экзамен на скорость разбора автомата. На ГТО очереди. Каждый «новобранец» получает зачетку. Лучшему абонемент, поездка на танке.

Дети умеют обращаться с оружием. Наша родина, по сути, будет защищена.

«Град», «Смерч», гаубицы – тематическая выставка вооружений отсылает к празднику, Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечают уже 77 лет кряду.

Александр Башаримов, руководитель историко-реконструкторского клуба Могилева:

Еще в петровские времена все знали, что такое артиллерия. Невозможно было какое-то фортификационное сооружение взять без артиллерии, понимаете? Потому что это, будем так говорить, «богом войны» всегда называли. В годы Великой Отечественной войны артиллерия – без нее не знаю, какой был бы поворот.

Ракетчики и артиллеристы – надежное прикрытие, щит нашей армии и ныне. На вооружение в Беларуси 238 ракетных комплексов, более 700 артиллерийских систем.

Эта компания на «Линии Сталина» впервые. Узнали, что есть повод, и приехали из Украины. «Гарна» киевлянка строчит из «Максима», но позже осознает: это развлечение, а ведь где-то совсем близко – на ее Родине – может быть, вот так и стреляют в реальном бою.

Оксана Михайлик, туристка (Украина):

Сейчас я говорю, а у меня все равно мурашки. Потому что я помню историю и историю вашей страны, как вы пострадали, ваш народ, от всего этого ужаса. Стрелять классно, конечно. Но это развлечение. Нужно помнить. Лучше прийти в парк, пострелять, чем оружие применять.

Одессит ловко ныряет в танковую башню. Признается: попрактиковаться в анимационном бою на настоящей технике выпадает впервые, и слава Беларуси, что здесь в мирное время так «дышит» история.

– Как чтят историю в Беларуси, а как в Украине?

– Я думаю, в Беларуси немножко на более уважительном уровне к истории, к этим военным действиям. Хотя я сам из Украины, но считаю, что у вас это более достойно.

Очередь подпитывает наше любопытство, а стук алюминиевого половника о армейский бачок с кашей выдает: здесь – подкрепление.

Ирина Дятко, начальник отдела по обслуживанию историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Настоящая солдатская. Входит перловая крупа, морковь, лук обжаренный и мясо говяжье. Диссонанс: в одном ряду и «наши», и «немцы».

– Тепло немцы одеты?

– Ну, как сказать…

– Или по-пленному?

– Типа того. Видите, без оружия – значит, уже пленные.

Умирал, шел в наступление, бил врага – «боевой» опыт инженера-энергетика Александра уже больше двух лет. Реконструкции его отдушина.

Александр Лазарь, реконструктор:

Любопытство, изучение истории. Как-то я по исторической стезе шел. Наследственное, дед учителем истории был. Ну и как-то одно за другое, и вот я оказался в реконструкции.

Михаилу вживаться в роль долго не приходится: парень – МС – представитель ивент-индустрии. И сегодня он враг.

Михаил Синявский, реконструктор:

Вся семья во Второй мировой погибла с двух сторон. И причем за сторону явно не немцев. Стоишь в немецкой форме, с одной стороны – стыдно, с другой стороны – ну, отыгрывать нужно: красиво погибнуть, дать пусть к Дню Победы. С одной стороны – хорошо, с другой стороны – стыдно. Вот прямо в этой форме – стыдно.

Генеральный бой самый сложный, до этого были репетиции. Сегодня сотни реконструкторов собрались, чтобы напомнить всем нам события ноября 1943-го. Битва на река Проня – решающая и ожесточенная. В ходе Гомельско-Речицкой операции были успешно форсированы важные речные артерии и противник взят в тиски.

Огонь, безостановочные выстрелы, взрывы, стоны и напряжение, перемешанное с испугами-междометиями на трибуне.

Это история и это жизнь. И она будет. Но не дай бог, чтобы это все повторилось. Нам надо мир и спокойствие – то, что у нас и есть в стране.