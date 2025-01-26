Здесь молятся Богу, чтобы был мир. За что голосовали люди в белорусско-украинском приграничье?
Выборы в Беларуси проходят в непростой геополитической обстановке. Главный вызов, который рассматривает наш силовой блок, – это военная провокация в приграничье в период выборов или в следующие несколько недель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как отметил госсекретарь Совбеза, по-прежнему сохраняется вероятность захода диверсионных групп с украинской территории. Для этого, правда, нужно политическое решение Киева, но сегодня никто не знает, чего ждать от Зеленского. Украине требуется новая точка эскалации, чтобы сорвать переговоры, но где именно будет эта точка, неизвестно.
Но мир в нашей стране гарантирует не только работа силовиков. Главная идея, с которой Президент идет на выборы, – это мир, единство и внутреннее согласие в обществе. Расколотая страна может подойти к пропасти даже без военной провокации. А вот государство, в котором обеспечено народное единство, точно не станет мишенью для внешних военных угроз.
За что голосовали в белорусско-украинском приграничье и какая там складывалась обстановка в день выборов, расскажет Кристина Протосовицкая.
Кстати, немецкие журналисты хотели попасть на эту территорию. Как рассказал Президент, им было оказано всяческое содействие. Нам скрывать нечего. Но ситуация там серьезная.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Агрогородок Орехово Малоритского района находится в считаных километрах от украинской границы. Здесь проживают более 700 жителей. Воскресный день по традиции начался на службе в храме. А после жители отправились на избирательный участок. Волей судьбы он расположился напротив. Голоса сегодня звучат за мир и безопасность.
В семье молодого агрария Петра Ярмолюка подрастают трое детей. Люди приграничья. Это свой склад характера и уклад жизни. Знают, как строить мирное будущее – своим трудом, ценят заботу государства.
Виктория Ярмолюк, жительница агрогородка Орехово:
Хочется, чтобы они повырастали спокойно, чтобы у нас было тихо, хорошо, школа, садики, то, что у нас сейчас есть.
Татьяна Хомич, жительница агрогородка Орехово:
Я заўсёды ўспамінаю словы Янкі Купалы: «Не шукай ты шчасця, долі на чужым, далёкім полі». Я жыву ў незалежнай, мірнай краіне.
Избиратели Ореховского сельсовета разбросаны по пяти деревням. Треть проголосовали на дому. В силу возраста, часть которого и мудрость. Быть внимательнее обычного к чужакам, с добром к каждому, кто защищает их в погонах.
Мария Залещук, жительница агрогородка Орехово:
Радостно на душе, что у нас спокойно, что у нас мир, что мы беспрепятственно и ночью, и днем можем по улице пройтись.
Местные жители видят и ценят самую невидимую часть непростой сегодняшней службы защитников Отечества. Искренне делают большее из того, что могут – голосуют за мир.
Светлана Витановская, председатель Ореховского сельсовета:
Молятся Богу, трудятся, чтобы у нас мир был. Уже в половине восьмого звучали колокола на все наше Орехово.
Разговоры среди местных то и дело о безопасности, о цене такого спокойствия и порядка, когда можно расслышать церковный колокол, композиции из сельского клуба и детский смех.