Здесь молятся Богу, чтобы был мир. За что голосовали люди в белорусско-украинском приграничье?

Выборы в Беларуси проходят в непростой геополитической обстановке. Главный вызов, который рассматривает наш силовой блок, – это военная провокация в приграничье в период выборов или в следующие несколько недель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как отметил госсекретарь Совбеза, по-прежнему сохраняется вероятность захода диверсионных групп с украинской территории. Для этого, правда, нужно политическое решение Киева, но сегодня никто не знает, чего ждать от Зеленского. Украине требуется новая точка эскалации, чтобы сорвать переговоры, но где именно будет эта точка, неизвестно.

Но мир в нашей стране гарантирует не только работа силовиков. Главная идея, с которой Президент идет на выборы, – это мир, единство и внутреннее согласие в обществе. Расколотая страна может подойти к пропасти даже без военной провокации. А вот государство, в котором обеспечено народное единство, точно не станет мишенью для внешних военных угроз.

За что голосовали в белорусско-украинском приграничье и какая там складывалась обстановка в день выборов, расскажет Кристина Протосовицкая.

Кстати, немецкие журналисты хотели попасть на эту территорию. Как рассказал Президент, им было оказано всяческое содействие. Нам скрывать нечего. Но ситуация там серьезная.