85,70% избирателей приняли участие в президентских выборах: данные на 20:00

По данным на 20:00 26 января, 85,70 процентов избирателей отдали свой голос на выборах Президента Республики Беларусь. Об этом информирует Центральная избирательная комиссия нашей страны.

ЦИК Беларуси сообщает, что в Брестской области проголосовали 90,56% избирателей, в Витебской – 86,39%, в Гомельской - 91,54%. В Гродненском регионе участие в голосовании приняли 89,28% граждан, в Минском - 86,71%, в Могилевском - 92,64%, в белорусской столице - Минске - 69,72%.

Избирательные участки в Беларуси завершили работу в 20:00. Предварительную информацию о количестве голосов, которые отданы каждому кандидату в Президенты Республики Беларусь, страна узнает к 2 часам ночи 27 января. А предварительные итоги выборов будут известны в 11:00 в понедельник.