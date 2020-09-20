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Павел Астахов об истории с 6-летним Артёмом: я против того, чтобы детей использовали в политической борьбе

20 сентября 2020 15:33
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Новости Беларуси. Стали известны новые подробности истории с шестилетним Артемом, которого забрали у родителей в приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, этот случай активно подхватили Telegram-каналы, увязав с тем, что родители не раз участвовали в акциях протеста.

«Не ответила ни на смски, ни на звонки». В Минобразования прокомментировали случай с 6-летним Артёмом, которого забрали в приют

Павел Астахов об истории с 6-летним Артёмом: я против того, чтобы детей использовали в политической борьбе-1

Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка 2009-2016 гг.:
Он был заложником родителей, которые забыли, что такое родительский долг, что такое забота о своем ребенке, что такое вообще нормальное законопослушное поведение, тем более по отношению к своим детям. Он, кстати, в этой семье не первый заложник. Потому что надо смотреть на историю семьи и на то, как Артем оказался в приюте. Он оказался там вовсе не из-за того, что эти родители исповедуют какие-то оппозиционные, революционные или какие-то другие политические взгляды. Нет, просто из-за того, что эти родители элементарно не выполняют обязанности родителей. Я против того, чтобы детей использовали в политической борьбе, в политических выступлениях.

# Дети # общество # Павел Астахов # Елена Лазарчик # Артем Лазарчик # Фотофакт

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